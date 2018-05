A Juan Pablo Ángel le preocupa que Colombia tenga mayores expectativas para este Mundial

El exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel tiene como favoritos a Brasil y España, pero espera que a su selección le vaya bien en la venidera Copa de Mundo en Rusia, a poco más de 15 días para su inicio, aunque sabe que esta vez va a ser más difícil.

“La diferencia que hay para Colombia en esta Copa Mundial respecto a la de Brasil es que la gente ahora tiene expectativa. Cualquier cosa que pasara en Brasil estaba bien y superamos esas expectativas, pero ahora la gran interrogante es si podemos superar lo hecho en el 2014”, comentó Juan Pablo.

