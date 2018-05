Guardiola piropea al Real Madrid y afirma que Barcelona es el mejor equipo de España

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, no dudó en “sacarse el sombrero” con el “espectacular equipo” del Real Madrid, que ha logrado cuatro de las últimas cinco Champions, así como por “el brutal curso” firmado por el Barça con la consecución del doblete (Liga y Copa).

Tras el acto de presentación del nuevo Patronato de la Fundación Cruyff del que formará parte junto a Carles Puyol, Joan Laporta o Xavi Hernández, que no estaba presente,

“Cuando uno consigue tres Champions seguidas, cuatro en cinco años es que son un equipo espectacular. Es una competición muy dura y muy complicada donde estar dentro o fuera depende de muchas cosas”, insistió Guardiola.

El técnico del City comentó que “la demostración de lo que es el Madrid” se pudo ver cuando en la final el Liverpool marcó el gol del empate.

