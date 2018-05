Selección argentina parte al sueño mundialista con un especial mensaje del presidente Macri

El presidente Mauricio Macri regresó por un momento a su antiguo rol de dirigente de fútbol para arengar a la selección argentina el miércoles, en su despedida antes de partir a Barcelona para continuar con la preparación de cara al Mundial de Rusia.

“No es verdad que si uno no sale campeón del mundo es un fracaso”, dijo el mandatario a los jugadores liderados por el astro Lionel Messi durante un encuentro que mantuvieron en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el suburbio de Ezeiza, donde entrena el seleccionado. “Eso es un locura que no existe en ninguna parte del mundo”, agregó, según un video difundido por la presidencia.

