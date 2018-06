¿Quién será el mejor jugador en la Copa del Mundo 2018?

En este Mundial, tal vez como en otros, hay una dura competencia entre el deseo y la realidad, donde quieres que gane tu selección, incluso todos los equipos los latinoamericanos, pero muchas veces, la verdad es otra.

A eso no escapan los jugadores que se presume brillarán en Rusia 2018. Uno desearía que destaquen sus jugadores favoritos, pero eso no es fácil conseguir en un puñado de partidos en una competición tan dura.

En gran medida dependerá de cuán lejos lleguen sus respectivas selecciones en esta Copa del Mundo. Claro está que el jugador que pretenda ser llamado como el mejor debe tirar del carro, pero el equipo es el equipo.

El primero que está llamado a ser el mejor jugador del Mundial es Lionel Messi. El argentino llega en un excelente estado de forma, después de jugar una gran temporada, donde terminó con la Bota de Oro de Europa.

