De Buffon a Ibrahimovic, un Mundial con grandes ausencias

El veterano portero italiano Gianluiggi Buffon encabeza la lista de ilustres jugadores que no estarán en el Mundial de Rusia, después de que su selección no lograra el billete para una cita que también se perderá el excéntrico sueco Zlatan Ibrahimovic.

No son los únicos que tienen calidad suficiente para jugar la cita del fútbol más importante del mundo, pero que por unos motivos o por otros no irán a Rusia.

Los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez pagan también la ausencia de su selección en el Mundial, al igual que Italia, incapaz de conseguirla en la fase clasificatoria.

Tampoco estará el madridista Gareth Bale, la gran estrella de la final de la Liga de Campeones de Kiev con su espectacular chilena, al igual que toda Gales, ni el portero del Atlético de Madrid Jan Oblak, como toda Eslovenia, ni el atacante del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang, que aunque nació en Francia optó por jugar con Gabón.

