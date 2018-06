Bombazo: Diario de Portugal asegura que la salida de Cristiano del Madrid es Real

El planeta fútbol está en modo “Mundial”, a solo siete días de su inicio. Sin embargo, es necesario hacer un alto para hablar lo que está pasando en el Real Madrid, curiosamente 10 días después de conquistar su tercera Champions consecutiva.

Primero llegó la inesperada renuncia de Zidane, y el mar de especulaciones que produjo, y ahora lo de Cristiano Ronaldo, que de nuevo se quiere ir del Madrid porque a su entender no se le trata económicamente acorde a sus méritos deportivos, y ya está bien.

Nadie sabe a ciencia cierta porque Zizou decidió dejar de ser entrenador del Madrid, por tanto todo el mundo debería ceñirse a su declaración, que además de parecer sincera es la oficial. Incluso sus palabras de modo general acogen cualquier situación.

