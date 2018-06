Rusia-2018: ¿Favoritos? Los de siempre y alguno más

Una de las frases más repetidas en el mundo del fútbol es la que soltó en su día el locuaz Gary Lineker: “El fútbol es un deporte donde juegan once contra once y siempre gana Alemania”, afirmó, a modo de ocurrente sentencia, el exgoleador de la selección inglesa, el Tottenham y Barcelona.

Poco que objetar a las credenciales de la selección germana, cuatro veces campeona del mundo y ciertamente candidata al título en el Mundial de Rusia-2018. Pero no es menos cierto que los chicos de Joachim Low tendrán más que complicada la misión de repetir el éxito de Brasil-2014 ante la creciente competencia de potencias establecidas como Brasil, Argentina, Francia o España, y candidatos emergentes como Bélgica o Uruguay.

La no participación de históricos como Italia y Holanda abre el abanico de posibilidades en un Mundial que se presenta de lo más incierto. ¿Llegan las estrellas en plenitud de condiciones, en especial Neymar? ¿Arropará finalmente Argentina a Leo Messi, indiscutible número uno de su era? ¿Logrará Cristiano Ronaldo, tras conquistar Europa, dar el salto con Portugal? Y sí… ¿podrá repetir Alemania como campeón, algo que no ocurre desde que Brasil cantara doblete (1958 y 1962) hace más de medio siglo?

- Alemania por el Bi -

