Messi desata la locura en el primer entrenamiento abierto de Argentina

El argentino Leo Messi desató el lunes la locura en el primer entrenamiento abierto al público de la Albiceleste desde su llegada a Rusia.

Medio millar de personas abarrotaron las gradas del centro de entrenamiento situado a orillas de un pintoresco río con playa fluvial y a escasa distancia de una tradicional iglesia ortodoxa de cúpulas doradas.

Los aficionados no dejaron de corear el nombre del astro barcelonista, al que tiempo que ondeaban sus banderas argentinas y blaugranas, ya que había numerosos seguidores del club catalán.

“Argentina ganará el Mundial. No importa que no sea el mejor equipo, tienen a Messi. Con él todo es posible”, comentó a Efe Dima, un niño de 10 años con la camiseta blaugrana de Messi.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.