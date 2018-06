Catedrático de Miami anota espectacular golazo con video de selección latina que jugará el Mundial

Un catedrático del Miami-Dade College quedó profundamente conmovido con la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 y creó un video que a ritmo del cajón y el balón refleja la infinita alegría y las esperanzas que genera en el pueblo peruano la hazaña de volver al Mundial tras 36 años de ausencia.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.