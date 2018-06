México, Canadá y Estados Unidos organizarán el Mundial de 2026

Norteamérica organizará el Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones, tras triunfar la candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá sobre la de Marruecos, en el Congreso celebrado este miércoles en Moscú.

En la votación electrónica, la candidatura conjunta norteamericana obtuvo 134 votos, por 65 de Marruecos y una abstención contabilizada entre los votos válidos de los 203 miembros que pudieron ejercer su derecho, ya que Ghana no se presentó al Congreso y los cuatro implicados en la elección más Puerto Rico, Guam e Islas Vírgenes, bajo administración estadounidense, tampoco pudieron hacerlo.

