Así será el Mundial de 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, según decidió este miércoles la FIFA durante el 68 Congreso celebrado en Moscú:

1.- Tres países organizadores Por primera vez, la organización del Mundial se reparte entre tres países aunque Estados Unidos alberga el 75 por ciento de los encuentros (60 partidos). La única experiencia previa de organización compartida fue en el Mundial de 2002, que se jugó en Corea del Sur y Japón.

2.- 48 selecciones y minitorneo de repesca El Mundial norteamericano se disputará por primera vez con 48 selecciones en vez de 32, lo que modifica los cupos por continentes. Europa tendrá 16 (frente a los 13 actuales), África 9 (5), Asia 8 (4), Sudamérica 6 (4), Norte y Centroamérica 6 (3) y Oceanía se asegura una plaza fija (0).

Las otras dos plazas salen de un torneo de repesca en el que participan seis selecciones, una por confederación a excepción de la UEFA y otra selección de la CONCACAF por ser los organizadores. Se juega a partido único y habrá dos cabezas de serie establecidos de acuerdo al ránking FIFA que pasan directamente a semifinales. Los ganadores de cada una de estas semifinales se clasifican al Mundial.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.