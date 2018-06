Destituyen al seleccionador de España y ponen a un viejo conocido a un día del inicio del Mundial

Lo que ha pasado con la selección española no se puede creer.

A tan solo dos días de su debut España tiene un nuevo entrenador, después de que el presidente de la Federación de Fútbol Luis Rubiales cesara al técnico Julen Lopetegui tras anunciarse el martes que será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

El nuevo seleccionador será Fernando Hierro, un hombre de la casa que conoce perfectamente las interioridades de la selección española, pero que no ha entrenado nunca a este grupo de jugadores.

