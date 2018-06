Empate agridulce de Argentina ante Islandia en su debut

Argentina lo tenía todo de cara para debutar por la puerta grande en el Mundial de Rusia, pero se tuvo que confirmar con un empate 1-1 con sabor a derrota.

Islandia un país debutante en el mundial de tan solo 335,000 habitantes le plantó cara a la histórica albiceleste con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, que terminó por los suelos.

Sí, porque Lionel Messi falló el penalti (63') que pudo darle el triunfo y demostrar que aparece en las grandes citas, aunque eso no fue lo peor, eso es apenas un empate y queda mucho mundial y tiempo para que Leo se redima.

