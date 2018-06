El gato Aquiles predice que Rusia ganará en su debut mundialista

El gato blanco y sordo Aquiles, que pretende seguir la tradición del célebre pulpo Paul en Sudáfrica-2010 acertando el ciento por ciento de sus predicciones, pronosticó este miércoles que Rusia derrotará a Arabia Saudí en el duelo apertura de la Copa del Mundo-2018, el jueves en Moscú.

Tras dudar durante unos momentos, Aquiles eligió el plato con comida que llevaba la bandera rusa en lugar de optar por la saudí. “Aquiles ya está acostumbrado al público y no debería estar muy nervioso”, afirmó Anna Kondratieva, la veterinaria que cuida y cura a los gatos que viven en el célebre museo Hermitage de San Petersburgo.

Help us deliver journalism that makes a difference in our community.

Our journalism takes a lot of time, effort, and hard work to produce. If you read and enjoy our journalism, please consider subscribing today.