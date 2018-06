Rusia inaugura el Mundial de fútbol con ceremonia boicoteada por Occidente

Rusia inauguró el jueves el Mundial de fútbol, el primero que se disputa en Europa del Este, con una breve pero intensa ceremonia en la que el español Iker Casillas y el brasileño Ronaldo tuvieron un papel protagonista.

“Deseo éxitos a todos los equipos y emociones inolvidables a los aficionados”, proclamó el presidente ruso, Vladímir Putin, desde la tribuna. E

l estadio Luzhnikí, un estadio con capacidad para 81,000 espectadores, vistió sus mejores galas para abrir un torneo que echó a andar con el partido entre el anfitrión, Rusia, y Arabia Saudí.

