Cristiano deja en evidencia a Messi y Neymar

La entrada en acción de las grandes estrellas en Rusia 2018 subrayó la determinación de Cristiano Ronaldo, que dejó en evidencia a Leo Messi, desdibujado, y al brasileño Neymar, aún distanciado de su momento estelar.

La reputación que arrastra la terna mantuvo en alerta a sus adversarios. Los tres fueron sometidos a un intento de control férreo tanto por España, en el caso del luso, del argentino con Islandia y también al brasileño, en el choque contra Suiza. Ninguno salió victorioso colectivamente tras su estreno mundialista.

Las selecciones nacionales que escoltan a estos tres astros abandonaron el terreno de juego sin conocer la victoria. Curiosamente, en todos los casos, con un empate para la cuenta hacia la clasificación.

