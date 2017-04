Una sensación de orgullo deja la campaña del Heat

Pase lo que pase este miércoles ante los Wizards, el Heat puede estar orgulloso de haber hecho una gran temporada.

El quinteto de Miami jugará la noche del miércoles su último juego de la campaña regular de la NBA, consumiendo la última esperanza de poder alcanzar un puesto de playoffs.

Esto no tendría nada de particular por sí solo, pero si se tiene en cuenta que en la primera vuelta su marca era de 11-30 el terminar el miércoles con un récord de 41-41 tiene un mérito extraordinario.

Para llegar ahí le han tenido que ganar tres veces a los Cavaliers, tres veces a los Wizards, el rival del miércoles, a los Warriors, por citar algunos, y ha perdido por muy pocos puntos contra los Celtics, los Raptors, los Spurs, en fin, ante los mejores equipos de la NBA.

Al Heat lo condenaron las lesiones en la primera mitad de la temporada y le tomó su tiempo hacer los ajustes con sus nuevos jugadores.

El entrenador Erik Spoelstra, firme candidato a ser nombrado Entrenador del Año, logró establecer un sistema y una creencia a prueba de balas, a pesar de la plaga de bajas que azotó al equipo todo el curso.

“No estoy hablando de ningún otro equipo, pero me alegra que los aficionados se involucren y estén hablando de ello”, dijo Spoelstra. “Es lo que es emocionante en esta carrera de playoffs. Pero yo no hablo de nadie más que nuestro equipo”.

Este miércoles un solo juego separaba a Miami de la postemporada y no hay nada que lamentar, el equipo luchó con dignidad y no tiene la culpa que en algún juego la pelota no quisiera entrar y que su lugar fuese el noveno de la tabla.

El American Airlines Arena, testigo de las grandes citas, se puso los colores de playoffs para agasajar al equipo y esperar el milagro, mientras en otras arenas dos equipos luchaban por quedarse con las séptimas y octavas semifinales de la Conferencia Este, las dos últimas posiciones sin resolver en la postemporada.

El Heat necesitaba que pierdan los Pacers o los Bulls, pero todo indicaba que eso era poco probable. Indiana recibía a unos Hawks sin sus titulares y los Bulls a unos alicaídos Nets, que no tienen nada que buscar.

Sería una pena. El Heat, tal como viene jugando, sería un gran animador de los playoffs y un rival muy incómodo para cualquier equipo.

Goran Dragic y Hassan Whiteside han demostrado que no le envidian nada a ningún All-Star; James Johnson y Wayne Ellington están viviendo una segunda juventud, mientras los noveles Josh Richardson, Rodney McGruder y Tyler Johnson se han convertido en toda una realidad en la NBA.

La pena fue el final una lesión de tobillo le impidió a Dion Waiters tener un espectacular cierre de temporada.

Tal vez los dioses del basquetbol se apiadan y le dan una oportunidad, su equipo se la merece.