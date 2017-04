El Heat esta vez no rompe filas en su clásico final de temporada

Los jugadores fueron el lunes por el American Airlines Arena para recoger sus pertenencias y despedir la temporada, pero al final no se llevaron nada. Más bien lo dejaron todo.

A pesar de que se desconoce el futuro de muchos de los jugadores que defendieron la camiseta de Miami, en esta ocasión no se retiraron sus nombres de sus taquillas, donde permanecerá su ropa para que sigan entrenado cuando quieran este verano.

“Los armarios van a estar ahí. La agencia libre va a llegar, pero es en julio, así que vamos a alentar a nuestros chicos a mejorar y seguir trabajando”, dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “No vamos a quitar las etiquetas de identificación de sus armarios, todo estará allí y espero que regresen a trabajar después de unas semanas".

James Johnson es uno de los que se convertirá en agente libre y el Heat quiere retenerlo después de su gran temporada. A sus 30 años el delantero fue clave en la remontada de Miami y deslumbró por su capacidad de asumir diferentes roles.

“Estoy en casa, es lo que siento, me encanta la cultura de aquí y me apasiona este lugar", comentó James. “No se si en otro equipo tendría las mismas oportunidades. El dinero no tiene nada que ver, me encanta el juego y me encanta estar aquí”".

Dion Waiters es el otro jugador que el Heat quiere que se quede. El escolta de 25 años tiene la opción de renunciar a su contrato y salir a la agencia en busca de más dinero, aunque a su vez quiere quedarse.

“Es Miami, no hay mejor lugar que este para pasar el verano”, dijo Waiters. “Es genial que los chicos se queden y se aprovechen de ello. Yo estaré cerca”.

Goran Dragic, otro que tuvo una tremenda campaña, ve mucho potencial en este grupo y desea mantener a la mayor parte del equipo principalmente a JJ y a Waiters.

“James y Dion saben cómo nos sentimos. Ellos saben que los queremos de vuelta” indicó Dragic. “Todo el mundo estará tan cerca que va a ser difícil para ellos elegir otro equipo, también. Esperemos que se queden”.

Sin embargo tanto el Heat como los jugadores tendrán que hacer un gran esfuerzo y hasta un pequeño sacrificio para retenerlos después de que su valor aumentara gracias a sus fantásticas actuaciones.

Luke Babbitt será otro agente libre y depende de algunas variables si se queda o no, mientras que Wayne Ellington tiene una opción del equipo. Puede ser tentador ahorrase sus $6 millones de sueldo, pero es un jugador al que el Heat presiguió para hacerse con sus servicios… y sus triples.

Todo dependerá de lo que consiga pescar Pat Riley este verano.