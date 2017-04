Pat Riley sobre el Heat: “Fue una decepción, pero me encanta este equipo”

Después de que el esfuerzo final no alcanzara para que el Heat llegara a los playoffs, la conferencia de despedida de su presidente Pat Riley era más que esperada.

Riley no defraudó y fiel a su estilo desglosó uno a uno los temas de mayor interés de cara a la próxima campaña y por supuesto hizo una valoración de la recién terminada.

“Aunque me siento absolutamente genial sobre lo que pasó, no estoy contento de no estar en los playoffs. El objetivo final era entrar en la postemporada y competir”, dijo Riley de entrada. “Fue una decepción, pero me encanta este equipo y me encanta lo que hemos construido”.

El presidente a pesar de su enojo dejó abierta una ventana por la que se asomó su lado más paternal.

“No hay duda de que surgieron tres o cuatro jugadores y nos sentimos muy bien por eso. Aunque no llegamos a los playoffs, estamos por delante del juego”, comentó el presidente. “Ganamos cuatro de nuestros últimos cinco partidos contra los mejores equipos de la conferencia y merecimos entrar. Fue una gran decepción, pero al mismo tiempo un gran éxito”.

Quedaba claro que al “Padrino” le gusta la idea de mantener este grupo y se pasó entonces el tema de la libre agencia.

“La mesa está ajustada, con la selección. Obviamente sabemos que tenemos flexibilidad en la agencia libre”, señaló a los medios. “Veremos cómo funciona eso con nuestros jugadores y otros jugadores. Me encantan estos chicos y este grupo para construir este equipo”.

Riley dio su opinión sobre si ve a este grupo capaz de discutir un título.

“No, si usted está mirando a Golden State, Cleveland, San Antonio, los cuatro más importantes de la liga, pero ¿Qué pasa con los otros equipos de la Conferencia Este?, respondió Pat en forma de pregunta. “Quiero llegar a discutir un título tan pronto como pueda. Con estos chicos, la selección del draf y algún agente libre no sabremos si podremos derrotar a esos equipos hasta que lleguemos ahí”.

Por sus palabras parece alejada la idea de ir en la agencia libre para capturar lo que el mismo llamó “una ballena”, un término que ahora no le gusta nada.

“Lamento haber hecho esa declaración. Hoy es diferente”, indicó. “Nos vamos a centrar en nuestros chicos, en este grupo. Hemos encontrado algo acerca de tres de ellos que sentí que tenían algo pero nunca tuvieron la plataforma adecuada.

Evidentemente el presidente se refería a James Johnson, Dion Waiters y tal vez a Willie Reed.

“Espero que Dion y James y el resto de nuestros agentes libres les guste aquí lo suficiente. Seremos justos con ellos y espero que sean justos con nosotros”, expresó Riley. “James sabe que lo convertimos en un atleta de clase mundial y que puede mejorar. Dion va a convertirse en un mejor ‘finalizador’, ahora que se ha dado cuenta de lo que se necesita para ser un gran jugador”.

Riley mostró su enfado por el sistema de desempate que le dejó fuera de los playoffs. Chicago y Miami terminaron con 41-41 y los Bulls avanzaron al ganar 2-1 la serie luego de salir airosos en sus dos juegos en casa.

“Realmente, eso es ridículo”, dijo el presidente. “Si hubiese tocado dos aquí, tal vez estaríamos en los playoffs, eso no debería ser parte del desempate, cuando es un cara a cara, debe haber igualdad”.

Pero eso es agua pasada. Riley ya ha comenzado su particular campaña en la que tratará de construir un equipo que vaya al asalto del título la próxima temporada, manteniendo el mismo núcleo y trayendo algunas piezas de valor que mejoren la maquinaria.