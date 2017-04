Riley aclara el verdadero motivo de la salida de Wade del Heat

Muchos han culpado al presidente del Heat por la salida de Dwyane Wade de Miami; sin embargo, todo indica que Pat Riley no tuvo nada que ver.

Riley, inmerso en su particular temporada, explicó en un artículo en ESPN.com, escrito por Wright Thompson por qué no evitó la marcha de D-Wade el pasado verano y lo que ocurrió realmente en la reunión en Las Vegas con LeBron James, poco antes de comunicarle su marcha de Miami.

Riley primero aclaró el motivo por el cual no llamó a Wade durante la pasada agencia libre.

“El agente de Wade pidió tratar directamente con los propietarios, por lo que simplemente honré esa petición”, le dijo Pat a Thompson. “Deseaba que todo hubiese sido de otra manera y me quedé muy triste cuando Dwyane dijo no”.

“Me hubiese gustado haber estado allí, lo único que quería era hacer algo por él y conseguirle otro jugador para que pudiera terminar su carrera de manera competitiva”, añadió Riley.

En el artículo el “Padrino” cuenta que antes de reunirse con LeBron y sus representantes en el verano del 2014, le dijo al manager general Andy Elisburg que llevara los trofeos ganados por James y que también trajera unos gráficos sobre los agentes libres que el Heat perseguiría.

Pero todo cambió cuando Riley entró en la habitación y no vio a Maverick Carter, agente de James con el que había negociado su llegada cuatro años atrás y al que él respetaba mucho. James solo estaba acompañado por el agente Rich Paul y su amigo Randy Mims.

Riley supo entonces que la reunión no era sincera y le dijo a Elisburg que dejara todo en el pasillo. No se llegó a un acuerdo y de regreso a casa Riley recibió una llamada de LeBron, quien empezó diciendo: “Quiero darte las gracias por cuatro años”.

“Yo estaba en silencio, no dije nada. Mi mente empezó a irse, todo había terminado”, le comentó Pat. “Estaba muy enojado cuando LeBron se fue. Fue algo personal para mí”.

Pero eso es pasado y una de las prioridades de Riley este verano es la renovación del contrato de Dion Waiters, quien habló este martes de su primer encuentro con el “Padrino” en la plataforma The Player’s Tribune.

El escolta de Miami indicó que sí iba a encajar en Miami. Entonces conoció a Pat Riley.

“Entré en su despacho y llevaba uno de esos trajes suyos que lucen como de un millón de dólares, uno de sus nueve anillos y fotos de todos sus campeonatos”, expresó Dion. “Parecía el jefe. Parecía que lo había visto todo y yo sólo quería aprender de este hombre. Así que escuché''.

“Vamos a tener una forma de clase mundial. No una buena forma. No una gran forma. Forma de clase mundial”, me dijo Riley. “Danos una temporada y verás. Clase mundial”.

Ahora Waiters está convencido de ello y tiene muy claro su futuro.

“Me encanta Miami. Después de tener una temporada de infierno espero haber encontrado un hogar aquí”, expresó Dion. “Ahora que sé un poco de dónde vengo, y lo que he visto, sólo puedo decir que estoy agradecido”.