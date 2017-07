Carmelo debate su destino entre los Rockets o Cavaliers

Aunque Anthony no quiso aceptar la propuesta que le hizo Jackson antes de irse de trabajar a un equipo donde pudiese luchar por el título de liga, no le han cambiado las cosas, ya que los directivos del equipo neoyorquino no quieren ofrecer contratos a largo plazo a jugadores veteranos.

Unlimited Digital Access for just $1.99.

Sign up now for full access to our website, the digital newspaper, apps and more!.