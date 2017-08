El Heat de Miami da conocer su calendario y pone a la venta los boletos para la temporada

El Heat jugará solo tres veces contra cuatro favoritos. Se trata de los Cavaliers, los Celtics, los Raptors y los Bucks, aunque con una suerte dispar.

Ante los quintetos de Cleveland y Toronto jugará solo una vez en casa, mientras que contra Boston y Milwaukee jugará dos veces en el American Airlines Arena.

Después de darse a conocer el calendario del equipo de Miami para la temporada 2017-18 se supo que la primera estancia más larga será al inicio en octubre con seis partidos en el American Airlines Arena, que incluye juegos contra los Spurs, Celtics y Timberwolves.

A partir de entonces, el Heat se embarcará en su gira más larga con otros seis partidos en la carretera, donde enfrentará a los Warriors, actuales campeones de la NBA, quienes le devolverán la visita el 3 de diciembre.

El equipo de Miami jugará cada uno de los 15 equipos de la Conferencia Oeste dos veces, uno en casa y otro fuera. Mientras que jugará cuatro veces contra 10 de sus 14 oponentes en la Conferencia Este, dos partidos en casa y dos en la carretera.

El calendario de 82 partidos consta de 41 fechas en casa (40 en el American Airlines Arena y uno en el México City Arena), y 41 en la carretera, en una campaña regular que se extiende desde el 18 de octubre hasta el 11 de abril.

La cadena televisiva FOX Sports Sun, trasmitirá 81 de los 82 juegos del Heat, que realizará nueve presentaciones en televisión nacional, incluyendo una exclusiva en TNT. En tanto ESPN tiene programado cuatro juegos y otros cuatro NBA TV.

Radio Mambi (710 AM) primero y Mix 98.3 FM transmitirá cada juego de temporada regular en español con la voces de José Pañeda y Joe Pujala.

El Heat debutará el 18 de octubre en el Amway Center de Orlando contra el Magic, al igual que la temporada pasada, y luego jugarán en su primer partido en el AAA el 21 de octubre contra los Pacers.

El Heat tendrá sólo 13 veces juegos en dos noches consecutivas, dos menos que la última temporada. Como parte del esfuerzo de la liga por aumentar el descanso, sin tramos de cuatro partidos en cinco noches para cualquier equipo esta temporada.

Los aficionados del Heat esta temporada 2017-18 tendrán una buena variedad de opciones de boletos para ver a su equipo, con algunas novedades que buscan ajustarse a todos los bolsillos.

La franquicia de Miami informó que están ya a la venta diferentes paquetes de entradas en HEAT.com. Desde los boletos de temporada hasta el plan llamado "All You Can HEAT", además del novedoso plan “Heat Bounce Pass”.

Los boletos para juegos individuales de todos los partidos de la temporada 2017-18 del Heat en casa saldrán a la venta al público en general el viernes 15 de septiembre, a partir de las 10:00 a.m., en HEAT.com y en Ticketmaster.com.

Tickets de Temporada

Este plan ya está a la venta para esta temporada en la que el Heat cumple 30 años. Además de que por un tiempo limitado, los aficionados que compren estos boletos recibirán un artículo autografiado jugador (hasta agotar existencias). Para más información está disponible en línea en HEATTicketPlans.com o llamando al 786-777-HOOP (4667).

Plan de boletos “All You Can Heat”

Este plan es totalmente personalizado y está basado en una filosofía "a la carta" para que los aficionados puedan seleccionar solo cinco de los 41 juegos en casa. El inventario de asientos para el plan de boletos se encuentra principalmente en el nivel 400, aunque hay disponibles algunos asientos en la zona Lower Bowl mientras duren las existencias. Hay un máximo de cuatro asientos por cuenta.

El mejor valorado es el nuevo plan “Heat Bounce Pass”

Que es un pase móvil anual en el nivel 400 que les dará a los aficionados el acceso a todos los partidos de la temporada regular 2017-18 (41) más los tres de pretemporada (44 en total) por el bajo precio de $599 ($13.64 por partido). Este plan es la mejor manera de disfrutar de una temporada completa del Heat. “Heat BouncePass” se puede comprar en línea y los boletos se entregan directamente al smartphone del comprador. Por un tiempo limitado, los compradores recibirán $100 en crédito de actualización que se utilizarán para actualizar la ubicación de los boletos para los juegos seleccionados.

Mercado oficial de la reventa de NBATickets.com

El mercado oficial de la reventa de NBATickets.com está también abierto para la temporada 2017-18. Los aficionados interesados ​​en adquirir boletos individuales de reventa del Heat Season Ticket Members y otros pueden hacer sus compras en línea en HEAT.com o en NBATickets.com. La compra de boletos de la reventa de HEAT.com es una manera segura, conveniente y garantizada para que los aficionados consigan asientos que no estarían disponibles de otra manera. Los precios de los boletos del mercado de reventa en HEAT.com son establecidos por cada individuo cuando los boletos se colocan a la venta y exceden a menudo el valor nominal.

Entrada solo utilizando el móvil

El único modo para entrar al American Airlines Arena esta temporada es mostrando su entrada en el teléfono celular, lo cual es una novedad acorde a los tiempos que corren.

Los boletos en los teléfonos celulares ofrecen a los aficionados la autenticidad garantizada y un fácil acceso a la Arena, además de ser la forma más fácil de transferir a un amigo o revender en línea.

Para obtener más información, los fans pueden visitar HEAT.com/app.