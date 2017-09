Wade le da calabazas a LeBron y se acerca al Heat

LeBron James tenía la esperanza de convencer a Dwyane Wade para que una vez que los Bulls comprasen su contrato se reuniera con él en Cleveland para luchar por el campeonato, pero al parecer su amigo tiene otros planes.

Aunque la marcha de Wade de Chicago es un hecho inevitable, no se sabe aún cuando quedará libre y no hay nada que indique que se va a jugar con James en los Cavaliers.

En cambio sí trasendió que el escolta está ha valorando a Miami y Los Ángeles como destinos atractivos.Y la balanza se inclina a favor de South Beah por el hecho de tener a sus hijos estudiando en una escuela del sur de la Florida otra vez.

El Heat le guarda para una excepción de nivel medio y a eso hay que sumarle las declaraciones del capitán Udonis Haslem, quien comentó que todo el mundo sabe que le encantaría tenerlo de vuelta.

“No sólo es un gran competidor y un gran compañero de equipo del que aprendí mucho, sino también un amigo mío, lo considero un hermano”, dijo Haslem. “Merecemos terminarlo de la manera correcta y me encantaría que fuera aquí. Quiero que lo termine bien y no tenga remordimientos”.

Con Wade o sin él, y a pesar de los pronósticos de los analistas de ESPN y el NBA 2K18, el Heat emerge como uno de los favoritos para ganar la Conferencia Este la campaña 2018-19.

Así lo cree también el carismático comentarista televisivo Stephen A. Smith, quien expresó que el Heat es el tercer mejor equipo de la Conferencia Este esta temporada.

“Creo que fuera de Boston y Cleveland, que son superiores ofensivamente, Miami podría ser un equipo que podría sorprender a mucha gente”, dijo Smith. “Me gusta este equipo joven. Tiene un montón de agallas. Vi a el gran Pat Riley en Las Vegas hace unos días, le encanta este equipo y está entusiasmado con ellos”.

Smith dijo que le gusta Josh Richardson, James Johnson y Dion Waiters.

Los tres tuvieron un salto de calidad gracias a la llamada “Cultura”, la misma que recientemente elogiaba el ex del Heat Lamar Odon.

Odom, en una entrevista para The Vertical, habló del impacto que el Heat y el presidente Pat Riley tuvieron en su vida y de cómo “aprendió a jugar duro”, durante su temporada en Miami.

“En Miami, si no vas duro, no puedes jugar allí. Es por eso que respeto su programa, su tradición y su estilo, a pesar de que no llegaron a los playoffs el año pasado”, indicó Odon. “Los entiendo porque he jugado allí. Sé lo que están haciendo en cada práctica y cómo empujan al límite. Así que si tienes talento y vas a Miami, vas a salir maximizado”.

El Heat confía en sus hombres y tal vez por eso no entró en el intercambio por Kyrie Irving, cree que Goran Dragic y Waiters formarán uno de los mejores combos de defensas de la liga y que Tyler Johnson y Wayne Ellington son un relevo de garantía viniendo desde el banco, mucho más con Wade.

Justise Winslow, ya recuperado del hombro, debe ser el delantero titular aunque es probable que inicie la temporada con Josh Richardson.

Todavía no está muy claro si el delantero de poder abridor es James Johnson o Kelly Olynyk, lo que si se sabe es que el centro será Hassan Whiteside y que Bam Adebayo vendrá del banco.