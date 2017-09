¿Podrá Wade ganar otro título con el Heat?

Todo el mundo sabe que Dwyane Wade desea irse de Chicago y de ser posible jugar en un equipo contendiente al título. Por eso se llegó a pensar que se iría con su amigo LeBron James, sin embargo Cleveland no es precisamente un destino atractivo para él.

La semana pasada Wade en una conversación con el periodista David Aldridge le comentó que él quiere jugar en otro lugar y que, aunque le gustaría competir por el título, sus destinos preferidos son Miami y Los Ángeles.

“En primer lugar todo el mundo quiere competir. No es ningún secreto. Me encantaría competir por un campeonato al final de mi carrera”, dijo Wade. “En este momento no estoy en posición para hacer eso, así que no puedo decir que esa es mi preferencia. Solo espero que antes de terminar de jugar, pueda estar en posición de competir por un campeonato”.

El Heat estaría interesado en traerle de vuelta haciendo uso de la excepción de $4.3 millones y que se convierta en su sexto hombre de lujo y, con él, competir por el título.

Está por ver si Wade acepta no ser titular y qué vuelta le podría dar Erik Spoelstra para convencerle que será un hombre importante en el equipo. De lo contrario adiós Flash.

El equipo de Miami tiene en su puesto a Dion Waiters como titular, quien aunque todavía no ha conseguido llenar sus zapatos, si ha conseguido hacerse un hueco en el quinteto titular y formar, junto a Goran Dragic, una de las mejores duplas de defensas de la liga.

Desde el banco D-Wade estaría por delante de Wayne Ellington y Tyler Johnson y probablemente movería a Josh Richardson y Rodney McGruder a la posición de delantero pequeño, con el daño colateral de limitarles el tiempo de juego.

Aunque muchos piensan que Wade podría romper la química del actual equipo, principalmente entre Dragic y Waiters, lo cierto es que esa suposición no tiene fundamento y con Wade el equipo es mucho más fuerte. Su rol será lo de menos.

Wade espera que antes del final del 2017 los Bulls le compren su contrato de $23.8 millones por una cantidad cercana a los $19 millones y además desea ganar otro anillo antes de retirarse.

“En un mundo perfecto estaría de vuelta en otro equipo que pueda competir”, comentó Dwyane. “He tenido suerte. He estado en cinco finales. Así que no puedo quejarme. Siento que puedo añadir algo a un equipo que está en esa posición, pero no es algo en lo que me pueda concentrar o preocuparme en este momento”.

Al escolta le queda todavía mucha cuerda y si no gana este año será el próximo, por lo que estaría encantado en competir con este grupo de jóvenes esta temporada y ayudar a formar un súper equipo la próxima, un quinteto capaz de destronar a los Warriors, reuniendo lo mejor de la NBA.

Wade ya tiene tres anillos con el Heat y aunque lo tiene dificil nada le impide ganar otro con el equipo de sus amores. Los pronósticos están para romperse, al fin y al cabo el equipo que ganó en el 2006 no era mejor que este.