El Heat de Miami no puede con el Magic y cae en su debut de temporada

Dicen que más vale una bofetada a tiempo y ojalá ese sea el caso, por lo que este miércoles hizo el Heat en Orlando debe servirle como manual de las cosas que no se deben hacer en un juego por un equipo que aspira a llegar bien lejos.

El equipo de Miami fue incapaz en el Amway Center de contener a un Magic que se impuso con comodidad 116-109 después de haber estado ganando por 17 puntos.

Al Heat le faltó todo aquello que le caracteriza, principalmente en defensa, luciendo lento y displicente en la marca, lo que permitió que los muchachos de Orlando tomaran un segundo aire y para darle la vuelta en el marcador y tomar una ventaja inalcanzable.

Se pudiera culpar a que los triples no entraron (26.7 %), pero lo cierto es que no se puede ganar si se permiten 116 puntos, si se pierde el orden en la cancha, pero sobre todo si no peleas cada pelota como si fuera la última.

Josh Richardson suspendió en su debut en el quinteto titular, pese a haber llegado a 10 puntos. Su par, Evan Fournier, se lo merendó con 23 puntos incluyendo siete de los últimos nueve puntos, precisamente cuando el el Heat después de un esfuerzo enorme se había acercado 103-105 con 2:39 por jugar.

La decisión de dejar a Richardson para cerrar el juego pesa en los hombros del entrenador Erik Spoelstra, quien además no supo primero encontrar una rotación que mantuviera la ventaja en el juego y luego un equipo que no permitiera que su rival se le escapara en el marcador.

La pena es que de nada sirviera el trabajo de Hassan Whiteside quien hasta se atrevió con un triple que metió a Miami en el partido 90-101. El centro terminó con un doble-doble de 26 puntos y 22 rebotes y sin dudas fue el mejor del partido, superando a Nikola Vucevic (19 y 13).

Kelly Olynyk tuvo un debut amargo con el Heat a pesar de cumplir con 10 puntos y cinco rebotes jugando como delantero de poder en el cinco inicial y como centro de la segunda unidad.

Goran Dragic con 17 puntos y seis asistencias y Dion Waiters con 15 puntos hicieron su trabajo, pero su relevo conformado por Tyler Johnson con siete puntos y Wayne Ellington con apenas tres puntos estuvieron por muy debajo de las expectativas.

James Jonhson fue el mejor suplente con 11 puntos y ocho asistencias, pero Spoelstra no supo sacar mejor rendimiento al meterse en problemas de faltas y jugar apenas jugó 19 minutos.

La falta de puntería del quinteto de la Capital del Sol y la falta de velocidad de sus hombres ya se vio en la pretemporada, pero este miércoles se comprobó, como si estuvieran acusando la enorme carga del campo de entrenamiento.

Los cinco titulares de Orlando terminaron con doble digítos. Terence Ross puso 15 puntos, Aaron Gordon14 y Elfrid Payton 13, a los que se sumaron los 14 que trajo Jonathon Simmons desde el banco.

La primera mitad terminó favorable al Magic 58-55 después de que el Heat se cayera ofensivamente en el segundo cuarto 18-26, luego de ganar el primero 37-32.

El tercero Miami no encontró el ritmo y Orlando aprovechó para ganarlo 30-23 y tomar una buena ventaja en el marcador, la cual no pudo terminar de ser reducida por el Heat pese a ganar el último cuarto 31-28.

El equipo jugará el próximo juego este sábado en el American Airlines Arena recibiendo a los Pacers y, una vez jugando en casa, se espera una fuerte reacción.