El Heat ya sabe la receta para no volver a perder

Si por algo se ha caracterizado el Heat en este inicio de temporada es por su falta de consistencia, con partidos muy disímiles, momentos variables y jugadores que aparecen y desaparecen.

Y si en algo tiene que trabajar el entrenador de Miami es en fomentar la regularidad de todos sus jugadores en ambos lados de la cancha.

No vale eso de que “esto apenas comienza”, precisamente por eso es que hay que hacer en cada juego las cosas mejor.

Este miércoles San Antonio (4-0) sacó a flote muchas de las carencias del equipo de la Capital del Sol y como dijo su armador, Goran Dragic, el juego ya se acabó y hay que aprender.

“Necesitamos reagruparnos, ver el video y reconocer los errores que hemos cometido”, dijo el capitán Dragic. “Ellos presionaron en defensa. Si no juegas bien en ataque, y cometes errores, ellos lo aprovechan bien”.

No es porque solo se haya perdido 117-100, sino que esto se venía venir. Cierto es que falta una piesa clave como el centro Hassan Whiteside, pero en la NBA como en la vida de nada valen las excusas.

Los Spurs primero atacaron la pintura, y se impusieon 40 a 28 puntos en los primeros tres cuartos, y cuando Miami cerró la brecha fue rematada con disparos de tres puntos 58.8 por ciento.

El entrenador de Miami Erik Spoelstra no pudo hacer nada por impedirlo y terminó dándoles el crédito a ellos y a su entrenador Gregg Popovich.

“Es asombroso cómo se reinventan cada año, aunque cambien los rostros sus estándares permanecen iguales”, dijo Spoelstra. “Ahora lo están haciendo a la antigua, un estilo que todo el mundo decía que no podía funcionar. Defensa de alta calidad, a su paso, sin apostar a los triples y así le están ganando a los demás”.

Pero lo cierto es que este efectivo ataque le permitió al equipo de San Antonio parecer fuerte en defensa, sobre todo porque el Heat estuvo algo débil en ataque y en rebotes (44-32).

“Los Spurs son un gran equipo”, argumentó Spo. “Nos enseñaron mucho sobre nosotros mismos”.

No se pueden fallar tantas veces cuando se está solo debajo del aro como lo hicieron Justise Winslow y Bam Adebayo . Además no hay que insistir tanto en los triples como hicieron Josh Richardson (0-4) y Dion Waiters (2-7).

No se entiende que Richardson tuviera 21 puntos el lunes y miércoles seis, que Wayne Ellington tenga 20 (6 triples) y luego se vaya en blanco y que solo juegue seis minutos.

Al igual que Kelly Olynyk, quien solo jugó 12 minutos, a pesar de que el Heat estaba sin centro enfrentando a dos torres como LaMarcus y Pau Gasol. A Aldridge no le hicieron una doble marca y nunca lo pudieron detener, sus 31 puntos dan fe de ello.

“Significa que solo necesitamos conocernos más uno a los otros, quizás un poco más hablando o tal vez más con una pequeña comunicación visual”, dijo James Johnson, quien marcó a Aldridge y terminó con 21 puntos. “Aprendió el sistema y creo que ya no se mueve como un robot. Él está cómodo con lo que está pasando”.

No se vio ese prometido equipo dinámico con identidad en defensa. Miami permitió otra corrida en el tercer cuarto, de 20-4, y esta vez no pudo recuperarse.

El Heat debe jugar fuerte en defensa, sobre todo en la pintura, pero a un mismo ritmo todo el partido, sin permitir que se le escapen. Tiene que doblar las marcas y ayudarse mas uno a los otros, sobre todo en las pantallas y para eso la comunicacion es vital.

Al mismo tiempo, tiene que buscar anotar consistentemente y darse algún lujo solo cuando tenga cierta ventaja. Si hoy no entra el triple buscar el tiro de dos, mañana será otro día. Cada jugador tiene que tratar de anotar con más regularidad y no un día sí y otro no.

Todo lo demás vendrá solo. Si el Heat si trabaja para no cometer estos errores el sábado, ante los Celtics en casa, bien podría redimirse y al menos no volver a perder así.