El Heat le planta cara a los Celtics en el AAA

El sábado el Heat volvió a salir sin Hassan Whiteside, pero esta vez peleó con todo lo que tenía y a punto estuvo de dar la campanada contra uno de los favoritos en la NBA, ante los 19,600 espectadores (muchos del equipo de Boston) que a pesar del mal tiempo se dieron cita en el American Airlines Arena.

Fue un partido muy disputado desde principio en el que los Celtics consiguieron llevarse el triunfo 96-90 en los minutos finales.

“Tuvimos un juego de posesión de tira y encoge. Ningún equipo tuvo tiros cómodos y sentí que al final ellos estaban expuestos a nosotros”, dijo el entrenador de Heat Erik Spoelstra. “En esta moderna NBA este fue un juego de los 80’. Los balones perdidos decidieron. Hay que apretar cada pase y ejecutar bien”.

Independientemente del resultado se vio una sensible mejoría en la defensa de Miami , que en gran medida logró frenar al poderoso ataque de Boston. La pena es que esta vez fallara la puntería.

Para tener una idea de lo disputado del juego baste decir que ambos anotaron el mismo número de canastas y puntos en la pintura, el Heat anotó un triple más y los Celtics tomaron un rebote más.

La diferencia estuvo en las segundas oportunidades (21-9), pero sobre todo en que Boston fue más veces a la línea de tiros libres (22/26 por 15/16).

Kyrie Irving, quien terminó con 24 puntos, al final marcó la diferencia con nueve puntos en el último cuarto, incluyendo un triple a falta de 57 segundos que alejó el marcador a siete puntos, después de que Goran Dragic, con 11 puntos en el parcial, acercara dos veces a dos puntos al Heat, culminando una gran remontada.

Dragic ademas anotó siete de sus 22 puntos en el primer cuarto ganado por Miami 26-21, tras un gran cierre y una hermética defensa.

Aunque la clave en este parcial fue Kelly Olynyk, quien terminó con 14 puntos más nueve rebotes, pues desde que entró se acabó el dominicano Al Horford, otro destacado del encuentro con 12 puntos y nueve rebotes.

En el segundo los Celtics se impusieron 26-19 apoyándose en los ocho (2 triples) de los 16 puntos de Marcus Smart, para darle la vuelta al marcador y terminar, una canasta de Irving sobre la bocina, la primera mitad ganado 47-45.

Esto a pesar de que el Heat tuvo una buena reacción, tras colapsar a la ofensiva (8 puntos faltando 3 minutos), borrando 10 puntos de diferencia, cuatro de ellos en el castigo a Horford por una falta flagrante tipo 1 sobre Josh Richardson, quien a su vez fue el mejor del parcial con siete de sus 16 puntos, aunque al final terminara con seis de las 19 costosas pérdidas del balón.

En el tercero, la defensa de Boston asfixió a un Miami al que tampoco le entraban los triples (3-11) para llevarse el cuarto y ampliar su ventaja 74-63 apoyándose tambien en los nueve puntos de Jayson Tatum (20).

Olynyk y Dragic se combinaron para reducir a tres la ventaja de Boston al inicio del último cuarto, en el que James Johnson volvió a crecerse con seis de sus 16 puntos, pero los Celtics consiguieron mantener la ventaja y dejar que Irving sentenciara.

Si se quita a Olynyk, quien lo hizo todo bien, la segunda unidad de Miami estuvo errática con Tyler Johnson 1-6 (0-3 triples), Justise Winslow 3-7 (0-1 triples) y Wayne Ellington 1-7 (1-6 triples) y sin la consistencia necesaria es muy difícil.

Igualmente Dion Waiters, aunque empezó anotando cinco puntos, no tuvo su noche y no anotó más, por lo que Spoelstra optó por no sacarlo en el último cuarto.

“Estabamos buscando algo para detener la marea y el grupo que teníamos estaba consiguiéndolo”, indicó Spo. “Queríamos mantenernos peleando y ver si así podíamos encontrar la manera de robarle una victoria y estuvimos a punto de lograrlo”.

MARCADOR FINAL:

Boston 96-90 Miami

MOMENTO CLAVE:

El armador Kyrie Irving logró un triple a 57.4 segundos del final para darle a los Celtics una decisiva ventaja de 93-86.

LA FIGURA:

El armador de los Celtics Kyrie Irving de que tuvo 24 puntos, 9 de ellos en el último cuarto, además de 3 asistencias y 4 rebotes.

MÁXIMOS ANOTADORES:

Goran Dragic (Miami) 22

Kyrie Irving (Boston) 24

MARCAS:

Miami 2-3

Boston 4-2

EN CIFRAS:

Miami: 43% de tiros de campo (22.6 % de triples), 40 rebotes

Boston: 42% de tiros de campo (26.1% de triples), 41 rebotes