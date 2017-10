El Dragón de Miami lanza un contundente mensaje

A pesar de que este sábado, ante los Celtics, se vio una reacción a la defensiva que invita a soñar, lo cierto es que el Heat (2-3) perdió su tercer juego de la temporada y eso no es bueno.

El equipo de Miami, sin Hassan Whiteside, consiguió contener en gran medida a uno de los mejores equipos de la liga por debajo de los 100 puntos, algo muy difícil en el basquetbol moderno y de tener un poco más de puntería se hubiese llevado el gato al agua.

Sin embargo el amador del Heat, Goran Dragic, no se dio por satisfecho por el resultado y lanzó un contundente mensaje.

“Siento que no jugamos bien del todo. Tuvimos un buen cuarto parcial, pero no puedes relajarte en los otros cuartos”, indicó el Dragón de Miami. “Necesitamos volver [a ganar]. No quiero tener la misma temporada del año pasado. Necesitamos ganar ahora porque eso es lo importante”.

Y es que aunque el equipo se batió, no pudo ser. Lo mejor fue que se percibió algo parecido a lo que notó el coach de los Warriors, Steve Kerr, a partir de la cual el Heat consiguió un récord de 30-11.

Si a lo que se vio se le suma la vuelta de Whiteside es posible una nueva racha pueda comenzar.

“Yo estoy esperando a Hassan hoy, mañana, el próximo partido. Él es nuestro corazón. Todo el mundo está anotando más fácil en la pintura”, dijo Dragic. “Su habilidad para parar a la gente y cambiar los tiros es enorme. Cuando logras detener al rival puedes correr más. Afortunadamente él va a regresar pronto”.

La asignatura pendiente sigue siendo la consistencia, sobre todo con los disparos de tres puntos, pero con Whiteside bajo el aro es muy probable que los tiros comiencen a entrar.

Caer ante Boston y San Antonio estaba en el programa, así que no hay que pulsar la señal de alarma a pesar del balance de 2-3, pero así como señala Dragic hay que comenzar a ganar regularmente.

Lo que más preocupa es que el tobillo de Dion Waiters no le deje desarrollar su juego. Se nota que al escolta le falta velocidad y poder en el salto para penetrar al aro y que la molestia le influye en su buen disparo a distancia. Tal vez un breve descanso le venga mejor.

También es importante que Josh Richarson ni se pierda en la cancha, ni pierda tantos balones (6) y que además, Justise Winslow no falle más cuando llega solo al aro.

Winslow tras tomar 12 rebotes ante Boston cree que aprendieron la lección luego del partido ante San Antonio.

“Conseguimos estar mejor conectados y más organizados en defensa, con hombres cubriendo todos los puntos”, comentó Winslow. “Nos apoyamos, cortamos bien las pantallas, y estuvimos en los puntos correctos”.

Que la defensa, la marca de la casa, esté de vuelta es algo muy positivo, pero hasta que no comiencen a llegar las victorias no se podrá celebrar.

El lunes llegan los peligrosos Wolves, un fuerte equipo ideal para medir fuerzas, y el miércoles termina su estancia de seis juegos en casa recibiendo a los Bulls, ante los que debe mostrar su clara superioridad.

Luego de la estadía más larga se embarca en la gira más larga, para entonces debe haber regresado Whiteside y el contundente mensaje de Dragic debe haber calado bien hondo.