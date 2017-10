Whiteside se pierde su quinto juego al hilo, pero el Heat no quiere excusas

El Heat lleva 2-2 sin su centro Hassan Whiteside, quien a pesar de sus progresos este lunes fue nuevamente descartado para el juego en casa contra Minnesota. Al menos sí estará el franco tirador Wayne Ellington, quien no se entrenó en la mañana por enfermedad.

“Hassan no saldrá esta noche [lunes] y Wayne tiene la intención de jugar”, confirmó el entrenador del equipo de Miami Erik Spoelstra momentos antes del juego contra los Timberwolves. “El resto está listo para salir”.

Spoelstra afirmó que el progreso de Whiteside es alentador después de que este lunes terminara una práctica completa, donde se le vio prácticamente recuperado de su lesión en la rodilla.

El centro solo ha jugado el primer partido de la temporada en Orlando, donde a pesar de la derrota terminó con 26 puntos y 22 rebotes, pero recibió un golpe y el Heat ha preferido no arriesgar.

Con Whiteside fuera de la cancha el Heat ha perdido dos juegos consecutivos en el American Airlines Arena ante dos rivales de consideración (San Antonio y Boston), pero igualmente el equipo no quiere excusas y por eso se han reunido a ‘camisa quitada’ para arreglar el asunto.

Esta vez fue James Johnson quien levantó la voz como uno de los tres capitanes del equipo de Miami.

“Tuvimos nuestras discusiones, transmitimos lo que sentimos y mucha gente se entusiasmó. Creo que fue lo mejor para nosotros”, dijo James. “De eso se trata esta cultura, de mirar a los muchachos a los ojos y decirles la verdad. Así es como demuestras que realmente lo quieres”.

Johnson pidió también más compromiso ante la ausencia de Whiteside.

“Vamos a seguir luchando y a descubrir formas de ganar sin él, porque nunca se sabe y la temporada es larga”, comentó JJ. “Podría estar fuera el resto de la temporada o puede que esté un par de juegos más, pero tenemos que resolver eso ahora”.

Spoelstra también intentó poner en perspectiva el dolor que llevó a la reunión del equipo.

“Cada temporada es diferente y me encantan todas las emociones que atraviesan los jugadores”, señaló Spo. “Este no es el tipo de inicio que quería nuestro grupo, pero en esta liga no se puede garantizar nada”.

Todos en el Heat reconocen que su identidad es la defensa por eso el delantero pidió más intensidad.

“No significa que no estemos trabajando duro, que no seamos los más físicos, solo significa que no estamos aplicando más esfuerzo y tiene que haber más esfuerzo”, expresó James. “Tenemos que jugar con un chip en el hombro, estamos perdiendo quiénes éramos y quiénes somos. Y eso no puede suceder”.

La noche del lunes se presentaba difícil ganarle al buen equipo de los Wolves sin Whiteside, pero se habrá ganado mucho si se consigue ese esfuerzo, esa intensidad en defensa y además se cuida más el balón. Y si logran ser consistentes y entran los triples, todo es posible.