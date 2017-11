Wade califica al Heat del 2014 como un mal matrimonio

Mientras el Heat (3-4) trataba de recuperarse de un incierto inicio de la temporada, preparado el juego de este viernes en Denver, a más de 1,000 millas de distancia Dwyane Wade se le soltaba la lengua sin saberse muy bien a santo de qué.

Wade dijo que jugar en el Heat del 2014 fue como estar atrapado en un “mal matrimonio” y todavía no puede creer que llegara esa temporada a las Finales de la NBA.

Su actual equipo, los Cavaliers de Cleveland (3-5), está envuelto en una racha de resultados negativos y su reflexión cuanto menos parece inoportuna.

Wade jugó 13 años en el Heat y conquistó tres títulos de la NBA y es, o era, considerado el deportista más querido y representativo de Miami. Estas declaraciones no hacen más que empañar aún más su imagen.

En la era del Big Three, Wade, junto a Chris Bosh y LeBron James, llegaron a cuatro Finales consecutivas, ganado dos de ellas, pero al parecer en la última hubo sus dificultades y Lebron decidió escaparse a Cleveland.

“No sé cómo lo hicimos. Como equipo eramos algo parecido [a este], [sin embargo] era peor porque no eran hombres nuevos”, comentó D-Wade el jueves refiriéndose a la temporada 2013-2014 del Heat . “Habíamos estado juntos durante cuatro años seguidos y tus chistes ya no eran graciosos, ya no mostrabas esa gran sonrisa cuando entrabas. Era como un mal matrimonio, pero de alguna manera llegamos a la final”.

Tal vez Wade se recordó que los primeros compases del Big Three también fueron difíciles y quiere hacer un paralelo con lo que le está sucediendo a los Cavs.

Aunque en el aspecto personal no aplica. En los primeros siete juegos del 2010 Wade promedió 26 puntos, una diferencia notable con 8.2 en el mismo número de juegos.

Si Wade tiene problemas en Cleveland que deje a Miami tranquilo, que bastante feo hizo ya primero marchándose a Chicago y luego prefiriendo irse con su amigo LeBron a Cleveland , esgrimiendo dos excusas baratas.

Los Cavs tiene grande jugadores y debe recuperarse y no necesita ningún tipo de comparaciones y mucho menos sacar a la luz los trapos sucios de la época dorada del Heat.