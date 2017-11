Ray Allen critica duro al Heat, Spoelstra le responde

Por la forma en que los jugadores del Miami Heat que participaron en la final de la NBA en el 2014 han criticado a la franquicia últimamente, quizás haga falta una intervención antes de que puedan reunirse de nuevo.

Una semana después que Dwyane Wade comparó la última temporada de los Tres Grandes con un “matrimonio mal llevado”, Ray Allen declaró a Sports Illustrated el jueves que la organización y los entrenadores “no se ajustaron” a tener jugadores más viejos en el equipo. Allen, de 42 años, dijo que el Heat obligó a los jugadores a hacer muchas presentaciones y que el entrenador Erik Spoelstra programó demasiadas prácticas.

“No cabe duda que fue muy duro para algunos de nosotros como jugadores”, dijo Allen a Sports Illustrated durante la promoción de su nuevo libro “From the Outside: My Journey Through Life and the Game I Love”.

“Organizativamente, creo que nunca se ajustaron”, agregó. “La mayoría de los muchachos, después de haber participado en unas finales, y yo como jugador más viejo, después de haber jugado mucho en los últimos cinco o seis años, no pudimos ajustarnos desde el punto de vista organizativo y de entrenamiento.

“Teníamos uno de los equipos con jugadores de más edad en la NBA, y además de eso tuvimos un cronograma de actividades muy malo. Todos los días festivos estábamos lejos de casa. En toda las situaciones batallábamos por sobrevivir, buscando la manera de dormir o descansar el cuerpo. Estábamos cansados, exhaustos, mucho más al final. Pero a pesar de eso logramos llegar a la final”.

Spoelstra, cuyo equipo estaba practicando en Phoenix el jueves por la tarde, antes de abordar un vuelo a Utah para continuar una serie de seis juegos fuera de casa contra el Jazz el viernes por la noche, tomó en serio las palabras de Allen.

“Yo quiero mucho a Ray. Paso junto a su fotografía todos los días y la toco, como reconocimiento de lo especial que fue ese tiempo y porque fue uno de los tiros más icónicos de todos los tiempos en la historia de la NBA. Yo lo adoro”, dijo Spoelstra.

Wade califica al Heat del 2014 como un mal matrimonio

Y entonces se abrió más.

“Si no ganamos tres veces seguidas, creo que debemos estar abiertos a las críticas”, dijo Spolestra. “Es duro, es duro ganar varios años en esta liga, cuatro años seguidos. Me quito el sombrero ante los equipos que han logrado ganar tres veces seguidas. Pero yo adoro a Ray”.

Spoelstra expresó que hace poco se encontró con Allen, quien todavía vive en el sur de la Florida y sigue participando en muchas actividades del Heat en asuntos comunitarios y la promoción de su restaurante.

“Me lo encontré hace unas seis semanas”, agregó Spoelstra. “Yo estaba paseando con mi perro y cruzaba una esquina en Coconut Grove. No me arrolló, aunque tuvo la oportunidad. Le agradezco eso’’.

“Pero luce muy bien. Paramos el tráfico, estuvimos hablando un rato en la esquina. Luce muy bien. Apoyamos su nuevo emprendimiento, ordenamos comida a su restaurante todas las semanas, todo el tiempo. Siempre voy a estar agradecido a Ray”.

Allen jugó sus últimas dos temporadas con el Heat, junto a Wade, LeBron James y Chris Bosh después de haber ganado un título. Allen jugó un papel muy importante en ganar el segundo. En la final del 2013, Allen fue un factor clave cuando Miami vino de atrás con un déficit de 3-2 para derrotar a los Spurs, con una canasta de tres puntos en los últimos segundos del sexto juego, que hizo que fueran a tiempo extra.

“La gente siempre me pregunta si lo recuerdo. Y yo pregunto, “¿Cómo, de qué tiro están hablando? No sé de qué me está hablando’ ”, le dijo Allen a Sports Illustrated. “¿Que si lo recuerdo? Alguien hizo una fotografía enorme y la tengo en una pared en mi casa. Ocupa toda la pared. La mayor parte del tiempo nos olvidamos que está ahí.

“Para mí la foto no es tanto sobre el tiro como la preparación. Esa preparación de toda una vida, que me permitió estar en esa situación. La gente por lo que más pregunta es por ese tiro del sexto juego. Siempre me dicen dónde estaba cuando ocurrió. Es muy interesante, que no solamente se trata de que logré el tiro, es más estaba sobre la gente y cómo les afectó la vida, eso más que cualquier otra cosa”.

Sin embargo, a final de cuentas, Allen culpa a la dirección de que el Heat no ganara tres títulos consecutivos, y perdieron ante los Spurs en la final del 2014, cuatro juegos a uno.

“Con un equipo tan viejo como el que teníamos, y con lo mucho que habíamos jugado, hacíamos un montón de presentaciones, y todavía teníamos que ir a practicar, y hacer todas esas cosas que lo agotan a uno al final del año”, dijo Allen. “Imagínese sencillamente estar parado tanto tiempo. El equipo no aprendió a manejar nuestros cuerpos mejor.

“Cuando los jugadores llegan a junio en los últimos tres o cuatro años, hay que encontrar la manera de que descansen. No necesitamos practicar. Sólo tenemos que prepararnos mentalmente. Uno se cansa mucho a largo plazo”.