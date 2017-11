El Heat tiene un pequeño problema

Si bien el entrenador Erik Spoestra se siente conforme con su nueva rotación, la misma no tiene porque ser necesariamente la mejor.

Mover a Justise Winslow a la posición de delantero de poder puede ser un buen recurso en un momento del juego, pero no es el mejor hombre para ese puesto,sobre todo cuando se tiene en la banca hombres más cualificados.

Ese es el caso de Kelly Olynyk, quien además de sus 7.0 pies de estatura, tiene todas las habilidades para jugar de “4”.

Olynyk jugó junto a Hassan Whiteside en el primer juego de la temporada en el que el Heat cayó en Orlando, Desde entonces Spoelstra no ha vuelto a repetir est alineación.

“No lo sé. No creo que le hayamos dado una muestra muy grande, pues Hassan allí mismo se lastimó”, dijo Olynyk. “Pero no controlo eso, así que solo salgo y juego con quien esté en el suelo en el momento”.

Si bien no estuvieron muy bien contra el Magic en el tiempo que jugaron juntos, eso no quiere decir que esa pareja no funcione y más bien lo que necesita es más tiempo de adaptación juntos.

“No lo sé. No lo he visto lo suficiente. Ni siquiera practicamos juntos”, comentó Whiteside.

Desde entonces no han jugado juntos y Spoelstra insiste en sacar a Olynyk como sustituto de Whiteside y como no juegan a la vez sus minutos han disminuido drásticamente.

“Me encantaría darle a K.O. más minutos. Estoy tratando de descubrir la rotación. Es algo en lo que todavía estoy trabajando para descubrir lo mejor para el equipo”, declaró Spoelstra. “La liga se está volviendo un poco más “pequeña” y rápida. Solo al principio es cuando tienes la mejor oportunidad de jugar un poco más “grande”, pero me gusta lo que estoy viendo con este grupo inicial”.

Spoelstra ha probado en el puesto “4” a Olynyk, James Johnson, Okaro White y ahora a Justise Winslow en el quinteto inicial. Los dos primeros son delanteros de poder naturales y lo otros son un invento.

El jugador de tercer año ofrece luces y sombras en una posición que no es la suya.

Winslow es un delantero pequeño que debería alternarse con Josh Richardson y sarle más espacio a Bam Adebayo para que se desarrolle como suplente de Whiteside.

De este modo Spo debería abrir con Olynyk y Whiteside y traer del banco por ellos a James Johnson y Adebayo. Esa fórmula tarde o temprano debe funcionar y cuanto antes mejor.

“Haasan llama tanto la atención que abre grandes espacios para que lo aprovechen los otros jugadores y eso facilita las cosa”, indicó Olynyk. “Luego a la defensiva tienes un gran hombre detrás de tí, bloqueando tiros, protegiendo el aro y tomando rebotes, y eso te ayuda”.

Este viernes ante los Wizards en Washington el entrenador de Miami no cambio nada y repitió su quinteto inicial con Goran Dragic, Dion Waiters, Richardson, Winslow y Whiteside.

Luego trajo a la cancha a la misma segunda unidad formada por Tyler Johnson, James Johnson, Olynyk y Wayne Ellington, con Adebayo calentando banquillo.

En principio le estaba funcionando, sobre todo porque JJ estaba jugando mejor que en las anteriores presentaciones, donde se quedo a deber.

“Me estoy matando todas las noches, todos los días”, dijo Johnson. “Han sido actuaciones terribles fuera de mí y no solo desde un punto de vista ofensivo. Tyler y yo, deberíamos entrar y tener el mismo efecto que tuvimos el año pasado y no hemos podido”, añadió James.