A pesar del dolor, una estrella del Heat quiere que cuenten con él en Chicago

El Heat llegó a Chicago para enfrentar a los Bulls el domingo, pero una de las piezas clave de su gran resurgimiento en los últimos días pudiera ver el juego desde el banquillo.

Hassan Whiteside se retiró de la práctica el sábado en DePaul University con dolor en la rodilla izquierda, una síntoma recurrente en el centro de Miami debido a un hematoma del hueso que sufrió al comienzo de la temporada.

Whiteside anotó 16 puntos y atrapó 10 rebotes en 24 minutos de juego la noche del viernes en la contundente victoria del Heat 109-97 sobre los Timberwolves de Minnesota. A pesar de la molestia, Whiteside reiteró su intención de jugar ante los Bulls.

“Yo quiero jugar el domingo’’, expresó Whiteside “Yo solo quiero descansar un poco ahora porque no me sentí comodo en el trabajo en la práctica’’.

Pero el coach de Miami Erik Spoelstra se mostró más cuateloso que su estelar jugador.

Spoelstra expresó que Whiteside no se sentía bien incluso antes de salir a la cancha en el desafío ante los Timberwolves.

“Desde que salimos de Miami él estaba adolorido, durante el encuentro ante los Timberwolves también lo estuvo’’, aseguró el técnico.

“Con esta situación no quise que entrenara este sábado. Pero eso no es muy inusual. No ha podido practicar un par de veces en los últimos 10 días. Veremos cómo se siente para el domingo’’.

El estelar jugador del Heat comentó que ha estado lidiando con dolores desde la lesión que ocurrió el 18 de octubre cuando se topó con el alero del Magic, Nikola Vucevic, durante el primer partido de la temporada de su equipo en Orlando.

Whiteside, quien está promediando 15.5 puntos y 12.9 rebotes por juego esta temporada, ha sido vital en el rumbo que ha tomado el Heat en sus más recientes partidos donde detuvo la racha de 16 triunfos seguidos de los Celtics el miércoles en Miami y el viernes dio cuenta de Minnesota, uno de los mejores equipos del Oeste.

Si Whiteside descansa, el Heat podría comenzar con el novato Bam Adebayo en su lugar.

Adebayo ha tenido acción en 10 partidos esta campaña y tuvo tres aperturas a principios de esta temporada.

Promedia 3.5 puntos y 3.6 rebotes en 12.3 minutos por juego, pero no ha aparecido en seis de los últimos ocho encuentros.