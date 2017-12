Wade no fue bienvenido a los Cavaliers, pero …

Dwyane Wade, tras ser liberado de su contrato con Chicago, decidió irse a Cleveland de su amigo LeBron James; sin embargo, a su llegada, el 12 veces “All-Star” no fue muy bien recibido por los restantes miembros de los Cavaliers.

Varias razones contribuyeron a ese rechazo. La primera que ya no era el mismo, algo así como “y éste que viene hacer aquí”.

Wade le han comenzado a pesar los años y está lejos de ser ese jugador determinante capaz de liderar a un equipo a la conquista del título, aunque todavía tiene mucho que enseñar.

“Sé que en este momento de mi carrera, no puedo dar lo mejor todas las noches y estoy bien con eso”, comentó D-Wade. “Sé que si hubiera algo mal, LeBron no me habría pedido que viniera. Siento que si estoy en la cancha, tenemos buenas posibilidades de ganar”.

Tampoco ayudó la salida de Richard Jefferson, un jugador muy querido por el vestuario que fue despedido para hacerle un sitio a Wade.

Por último JR Smith se sintió molesto porque había llegado un “intruso” a quitarle la titularidad como escolta.

Eso sin contar la rivalidad de antaño que mostraba un tipo que por los cuatro costados representaba al Heat y que nada ha tenido que ver con los Cavs.

“Hubo un par de chicos molestos, pero no fue mucho. Por supuesto que me molestó, pero es lo que hay”, dijo James. “Todavía sé lo que es capaz de hacer. ¿Por qué no querer tener a un jugador que traiga una mentalidad de campeón y que todavía pueda aportar?

Tal vez debido a ese rechazo inicial fue que los Cavs no estaban funcionando. Pero al parecer todo eso ha quedado atrás y ahora con una racha de 10 triunfos consecutivos está recuperando el lugar que le corresponde.

Lo más curioso es que Wade ha sido clave en esa resurrección, sobre todo tras la lesión de Tristam Thompson y el posible retiro de Derrick Rose despues de volverse a lesionar, llenando así gran parte de ese vacío provocado por la no incorporación de Isaiah Thomas a la alineación.

Wade ha promediado 13.5 puntos en los últimos 10 juegos, incluyendo los 19 puntos en el triunfo ante los Hawks 121-114 y ha sido el hombre clave de la segunda unidad de de Cleveland, que va rumbo a la cima del Este.

¡Cómo cambian los tiempos!