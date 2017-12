Con Whiteside fuera del equipo, llega la hora de un prometedor novato del Heat

El Heat anunció el jueves que su centro titular Hassan Whiteside se perderá una o dos semanas debido a un recurrente hematoma en la rodilla izquierda que le provoca dolor.

Whiteside no participó en el juego del miércoles contra los Knicks, al resentirse de su rodilla izquierda, la misma que le hizo perder cinco juegos después de su debut esta temporada y que le tiene muy preocupado.

El centro se ha convertido en la piedra angular de Miami (10-11) con un promedio de 14.9 puntos, 12.7 rebotes y 1.6 bloqueos por juego y su ausencia es un golpe muy duro para las aspiraciones del Heat.

“Tener fuera a Hassan es un gran componente, pero no tenemos excusas, me siento bien con esto, solo tenemos que ver y evaluar”, señaló el entrenador de Miami Erik Spoelstra. “Pienso que colectivamente podemos llenar muchos vacíos. No es igual, pero podemos funcionar a un alto nivel con esta alineación y así lo dice la producción en los últimos juegos”.

Con la lesión en la rodilla de Whiteside, le ha llegado el turno al novato Bam Adebayo, quien le sustituirá en el quinteto inicial durante los próximos 15 días, y tal vez más, en dependencia de la evolución de la rodilla de Hassan.

Spoelstra confirmó a Adebayo antes del partido del viernes contra los Hornets en American Airlines Arena. El novato comentó que está listo para suplir la ausencia de Whiteside, aunque enfrente tenga a Dwight Howard.

“Mi objetivo es tratar de despegar como lo hizo Hassan, comunicándoles a mis compañeros cuándo están haciendo pantallas y cuándo no”, indicó Adebayo. “Debes tomarlo muy en serio tanto si juegas como si no estuvieras jugando. Vengo aquí todos los días, me preparo para esto y estoy listo”.

Los Cavaliers se deshicieron en elogios al atlético muchacho de 20 años, que antes del juego contra Charlotte promediaba 5.3 puntos y 3.9 rebotes en 12 juegos. Ante los Cavs tuvo 19 puntos (7 de 7 en tiros de campo) más seis rebotes en 18 minutos.

“Es difícil no ver el progreso de Bam. Aunque comete errores, y no está haciendo todo a la perfección, está tratando de aplicar todo lo que está aprendiendo”, expresó Spo. “Bam aprende de nuestra cultura y del juego de la NBA, y con su energía, atleticismo y sus múltiples esfuerzos está creciendo en todas las áreas”.

Spoelstra dijo que el sistema defensivo del Heat no cambiará sin Whiteside, aunque Adebayo y Olynyk no sean mucho menos tan bloqueadores ni tan defensivos como Whiteside.