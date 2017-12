Visitantes se visten de Grinch y le roban la Navidad al Heat

El Heat pretendía este sábado darle a los aficionados el triunfo, su mejor presente por Navidad, pero los Pelicans llegaron decididos a impedírselo y finalmente como buenos los Grinchs le robaron el regalo.

De nada valió el regreso de Goran Dragic (13 puntos) ni de James Johnson (7 en 8 minutos),el equipo de Miami, con muy pocos jugadores disponibles, acusó demasiado el esfuerzo de la noche anterior ante Dalas y el quinteto de New Orleans lo aprovechó para imponerse 109-94.

No fuera que no lo intentara, simplemente al Heat le fallaron las fuerzas en el fatídico tercer cuarto.

"No fue por culpa de nuestros muchachos que quieren o ponen mucho esfuerzo. Simplemente no fue una de nuestras mejores noches", dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. "Seguiremos adelante. Todavía creo que hay cosas realmente buenas con nuestro equipo a pesar de las lesiones, a pesar de algunas de las adversidades por las que estamos pasando. Me gusta la dirección hacia la que vamos".

Era una tarea muy complicada. Sin Hassan Whiteside Miami se enfrentaba a dos de las mejores dos torres de la NBA.

Anthony Davis se marchaba con 17 puntos y seis rebotes y DeMarcus Cousin con 16 y siete, ganándole el duelo a Kelly Olynik (10 y 8) y Bam Adebayo (9 y7).

Ian Clark viniendo desde el banco fue el líder anotador de New Orleans con 19 puntos, mientras Tyler Johnson era el mejor de Miami con 20.

Ni Wayne Ellington (13 puntos) ni Josh Richardson (12) disfrutaron de su habitual punteria principalmente de larga distancia en la que sumaron cuatro triples en 15 intentos.

"Nos enorgullece no poner excusas", dijo Ellington. "Pero fue una noche difícil para nosotros".

Por los Pelicans también destacaron E’Twaun Morre con 15, Jrue Holliday con 13 y Darius Miller con 12.

Miami ganó por uno la batalla de los rebotes y las de pérdidas del balón, pero New Orleans tiro mejor, principalmente los triples (60%-31.3%).

Juego

Miami compitió de tu a tu en la primera mitad, que terminó favorable a los Pelicans apenas por tres puntos 56-53. El Heat se impuso en el primero 28-27 y cedió el segundo 25-29, pero a partir del tercero todo cambió.

El equinteto de la Capital del Sol colapsó a la ofensiva y New Orleans se llevó el parcial 27-16 estirando a 14 puntos la ventaja.

En el último el Heat lo intentó en un principio, pero en realidad no era su noche. Los triples no caían y era muy difícil penetrar entre las dos torres gemelas. Los Pelicans aumentaron la ventaja a más de 20 puntos y Erk Spoelstra saco bandera blanco reservan a su mejores hombres para la próxima batalla.

Ahora Miami con (17-16) cayó al noveno puesto, pero después de un par de días de descanso para recuper fuerzas y lesiones recibe el martes al Magic con la ilusión intacta.

