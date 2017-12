Estrella del Heat toma nota de sus suplentes y busca ajustarse al nuevo ritmo del equipo

El Heat (18-16) en los últimos 10 juegos tiene balance de 7-3 y quiere seguir en esa línea. Por eso se ha preparado muy bien para enfrentar este viernes (8 p.m. TV: SUN y Radio 710 AM) a los Nets (12-22) en el American Airlines Arena.

El equipo de Miami viene de derrotar 107-89 al Magic el pasado martes, por lo que ha tenido tiempo para descansar y entrenar como hacía tiempo, buscando su segundo triunfo al hilo y el tercero en su cuarto juego consecutivo en casa.

Los Nets llegan tras haber perdido sus últimos tres juegos y con un gran sentido de urgencia tratarán de levantar el vuelo en Miami.

El Heat ganó 101-89 el primer juego entre ambos el pasado 9 de diciembre en Ciudad México, con los Nets como locales y en que destacaron para el Heat Goran Dragic y Tyler Johnson con 20 puntos cada uno.

En ese partido no participó Hassan Whiteside, quien ahora si estará después de haber jugado el martes y de haber cumplido este jueves su primera práctica completa tras recuperarse de un hematoma en su rodilla izquierda.

“En realidad, tienes que pasar tiempo trabajando para volver a tomar el ritmo. El ritmo del juego es diferente cuando regresas de una lesión”, dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “Una cosa es mirarlo y otra es jugar un cinco contra cinco”.

Sin embargo, no debe tener prisa. El dúo formado por Bam Adebayo y Kelly Olynyk lo están haciendo muy bien a ritmo de rock n’ roll.

Whiteside observó desde el banco como Olynyk y Adebayo manejaban más la bola a la ofensiva y ahora quiere tenerla un poco más y jugar más minutos.

“El juego cambió, el hombre grande controla el juego un poco más y la bola está en sus manos un poco más”, indicó Whiteside. “Apenas siento dolor. Hice una prueba de acondicionamiento antes del juego de entrenamiento y estuve subiendo y bajando bastante sin problema, así que siento que puedo jugar mucho más”.

Tres lesionados del equipo de Miami no pudieron entrenarse al completo. James Johnson (bursitis del tobillo derecho) solo hizo una parte, Justise Winslow (rodilla izquierda) solo tuvo trabajo ligero y Dion Waiters (esguince de tobillo izquierdo) no practicó. Los tres han sido descartados para el juego del viernes contra los Nets.

Waiters está pensando someterse a una cirugía en verano para reparar su tobillo izquierdo. Considera que no estará completamente curado hasta que no pase por el quirófano.

El escolta del Heat se perderá su tercer partido consecutivo por una repetición del esguince que lo mantuvo fuera de la cancha durante los últimos 13 juegos de la pasada temporada. No hay una fecha para su regreso, aunque Waiters espera que esta ausencia no sea tan larga.

“He jugado con eso, sin embargo, tengo que hacerlo, no tengo excusas. Es lo que es. Es algo de lo que no me gusta hablar porque no hay nada que podamos hacer en este momento”, comentó Waiters. “Trataremos de cuidarlo y fortalecerlo. No pienso operarme hasta que termine la temporada”.

De momento su ausencia no está pesando demasiado. Tyler Johnson y Wayne Ellington se están encargando de cubrirla muy bien.