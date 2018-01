El Heat saca el puño y golpea bien fuerte la mesa de la NBA

Vaya golpe a dado el Heat (23-17) en la mesa de la NBA, propinándole a los Raptors su segunda derrota en casa en esta temporada, para así subirse al cuarto puesto del Este cuando apenas le falta un juego para finalizar la primera vuelta, este miércoles (7 p.m.) contra Indiana.

Por si fuera poco, la estocada final del triunfo de Miami 90-89 la clavó Wayne Ellington (15 puntos) en el último segundo, tras una gran jugada en apenas tres, en un final de infarto, como ha sido la norma en los últimos tres encuentros.

No fue uno de sus famosos triples. Ellington recibió en la esquina y al ver que el defensor se abalanzaba sobre él decidió poner rumbo al aro para depositar en el mismo la canasta de la victoria.

“Ejecutamos la jugada muy bien. Me abrí en la esquina y se olvidaron de mí. Vi a un tipo grande atacándome y sabía que me quedaba mucho tiempo”, comentó Ellington. “No quería tomar un tiro de tres forzado, así que pasé por su lado y miré hacia arriba, al ver que no había nadie cerca seguí adelante y lo terminé”.

Fue un juego emocionante en el que el Heat se fue al descanso ganando por 10 y en que gozó de ventaja durante casi todo el juego, hasta que una canasta de DeMar DeRozan (25 puntos) con tres segundos por jugar puso delante a Toronto.

El entrenador de Miami Erik Spoelstra de nuevo estuvo muy bien con las rotaciones, incluso se atrevió a poner juntos a James Johnson, Bam Adebayo y Hassan Whiteside (alineación grande) y le dio resultado. Aunque al parecer la jugada final no fue la que él diseño.

“No era la jugada y esa es probablemente la razón por la cual Wayne estaba desmarcado”, puntualizó Spoelstra. “Lo último que alguien piensa que él haría es poner la pelota en el suelo e intentar ganar con una clavada ganadora, pero también debes tener algo de suerte en este juego”.

Los nervios estuvieron tan a flor de piel que hasta hubo un par de peleas. En la primera, solo faltó el ring, con un intercambio de golpes entre Serge Ibaka (11) y James Johnson, que terminó con ambos en las ducha.

La segunda una vez finalizado el juego entre un frustrado DeRozan y un victorioso Goran Dragic. Tras un intercambio de palabras el jugador de los Raptots primero empujó y luego tiró un golpe que el Dragón esquivó al más puro estilo Floyd Mayweather.

“No pasó nada especial”, dijo Dragic. “Solo fue un intercambio de palabras”.

El gran armador de Miami consiguió su tercer doble-doble con 24 puntos y 12 rebotes, más cuatros asistencias, un robo y un tapón.

Fue un juego con mucha defensa que Miami ganó la batalla de los rebotes 64-37, en la pintura 58-42 y en la de los tapones 14-12. De este modo el Heat consiguió su mejor marca reboteadora del curso.

Bam Adebayo continuó su proceso de crecimiento a marcha forzada y también logró su tercer doble-doble de la temporada, mientras Hassan Whiteside, a pesar de que al final tuvo sus fallos, logró su 11no doble-doble de la campaña.

Josh Richardson este martes no estuvo tan acertado, pero dos de sus tres canastas llegaron cuando más falta hacían y su marca sobre DeRozan fue clave. También lució bien como titular por el lesionado Tyler Johnson el recién llegado Derrick Jones (8) sobre todo por su gran defensa.

Los tres jugadores del banco del Heat aportaron 35 puntos, cinco más que los siete que integraron la segunda unidad de Toronto (30).

Esta claro que en el Heat la estrella es el equipo y que ahora, después de haberles ganado en su casa a los dos primeros lugares de la Conferencia Este, se ha convertido en un equipo que mas hay que respetar en la liga.

Ya lo veníamos advirtiendo. Los que no hicieron caso y se fueron bajando del barco del Heat, le damos de nuevo la bienvenida a bordo antes de comenzar la segunda vuelta.