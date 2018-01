Alarma en la NBA: El Heat sigue encendido y no encuentra quién lo apague

Para madera buena, la de Heat de Miami, que no se arruga ante nada y que siempre se crece ante las adversidades, como este miércoles en Indiana.

“Tenemos hambre, no importa que hayamos jugado anoche, vinimos a ganar”, dijo el centro de Miami Hassan Whiteside, quien terminó con su n’esimo doble-doble de 16 puntos y 15 rebotes. “No tenemos excusas. No importa que no estén, James Johnson Dion Waiters, o Justise Winslow”.

Y es que el Heat sin rastro de cansancio sacó lo mejor de sí en el último cuarto para terminar imponiéndose 114-106 a los Pacers, en un partido revancha, extendiendo a seis su racha de victorias consecutivas.

De este modo tan brillante el Heat (24-17) culmina la primera vuelta asentado en la cuarta plaza de la Conferencia Este, algo que muchos no imaginaban al inicio de la temporada. El equipo anoche mostró grandes cualidades para ganar como orgullo, sacrificio, valentía y mucho basquetbol.

Aunque, para no variar, el quinteto de la Capital del Sol se jugó el todo por el todo en los últimos minutos después de estar delante todo el juego por más de 10 puntos.

Último cuarto decisivo

Indiana con mucho esfuerzo consiguió empatar a 97 el juego faltando cinco minutos, pero Tyler Johnson (15 puntos) y Wayne Ellinton (15) pusieron de nuevo delante al Heat. Victor Oladipo (26) acercó de nuevo a los Pacers a un punto con tan solo 3:23 por jugar.

Entonces Miami apretó en defensa al tiempo que Whiteside y Goran Dragic alejaban de nuevo a Miami. Finalmente Ellington con su cuarto triple enterró las esperanzas de Indiana.

Otros números

El Dragón con 20 puntos y nueve asistencias fue el mejor del Heat y demostró el porqué varios equipos de la NBA lo quieren en sus filas.

Bam Adebayo también llegó a 15 puntos, Josh Richardson a 14 y Kelly Olynyk a 11.

Por los Pacers también destacaron Somantas Sabonis con 18 puntos, Bojan Bogdanovic con 15, Lance Stephenson con 15 y Thaddeus Young con 12 y nueve rebotes.

De nuevo los triples (13-30) salvaron a Miami, sobretodo porque Indina solo anotó uno de los 18 que tiro, tras ganarle la batalla de los rebotes al Heat 44-37 y ser mucho mejor en la pintura 72-40.

Miami tiró para un buen 53.3 por ciento en tiros al aro y dominó el encuentro de principio a fin, aunque Indiana estuvo cerca con un 50.0 por ciento, pero solo eso cerca, nunca llegó a remontar.

Juego

En la primera mitad el Heat terminó con ventaja 58-47 tras ganar el primero ampliamente 38-26 y perder el segundo por la mínima 21-20.

Indiana se impuso en el tercero 31-26, pero al final del cuarto Miami todavía continuaba arriba 84-78. Sin embargo se lanzó con todo en el último cuarto pero chocó de frente con la muralla del Heat que se llevó el parcial 30-28 y la caja fuerte del Bankers Life Fieldhouse.