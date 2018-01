¿Es el Barcelona el mejor equipo de Europa?

Este verano cuando Neymar se fue del Barcelona, sobre todo después de la derrota en la Súper Copa de España a manos del Real Madrid, muchos dudaban del equipo de Ernesto Valverde; sin embargo, hoy por hoy es todo lo contrario.

Ya lo advertimos en su día. Aunque Neymar era insustituible, con el dinero que dieron por su compra se podrían buscar varios refuerzos y hacer un equipo mucho más fuerte.

Y vaya si lo ha conseguido. El Barça se ha convertido en un súper equipo con la llegada del brasileño Paulinho, el francés Ousmane Dembelé, el brasileño Philippe Coutinho y la recién incorporación del defensa colombiano Yerry Miná.

El once azulgrana llega a la mitad de la temporada como líder indiscutible de la liga española, clasificado como primero de grupo para octavos de la Champions, donde enfrentará al Chelsea, y también está en cuartos en la Copa del Rey tras superar con solvencia (6-1) a un displicente Celta tras su goleada (5-0) este jueves en el Camp Nou con su once de gala.

Miná, de 23 años y 1.96 m de estatura, entrará a sustituir a Javier Mascherano que se marcha a China y será un suplente de lujo para la zaga culé.

Coutinho no podrá participar en la Champions, pero será importante para refrescar el mediocampo en LaLiga y darle así descanso a Iniesta, Rakitic o Paulinho, quien se ha hecho un hueco en el once de gala de Valverde, que a su vez esta invicto en 28 partidos, igualando el mejor registro de Pep Guardiola.

Mientras, Dembelé si puede jugar la Champions y bien pudiera ayudar en ataque a Leo Messi y Luis Suárez o reforzar el mediocampo por una banda.

No hay dudas que el Barcelona no tiene fisuras en ninguna de sus líneas y que con la marcha de Neymar ha conseguido un equipo mucho más poderoso y, aunque su juego no sea tan vistoso, en el papel es el mejor de Europa y del mundo. Aunque eso lo tendrá que demostrar ganando en la presente Liga de Campeones.

El equipo catalán ha invertido 312 millones de euros (más 80 en variables), que menos los 222 millones de Ney da 170 millones en gastos. Llegaron Dembelé (105+ 40 millones) Paulinho (40), Semedo (30), Deulofeu (12) y Marlon (5), Coutinho (120 + 40) y Miná (12).

Solo le falta completar la operación para paliar esos 170 millones. Con Mascherano, Ardan Turán y Rafinha en la puerta, a falta de saber el futuro de Gerard Deulofeu, Denis Suárez , Aleix Vidal y tal vez Mario Gomes.

Este viernes los azulgranas conocerán su rival en la Copa en un sorteo en el que se encuentra el Sevilla, el Espanyol, el Alavés, el Leganés, el Valencia, el Atlético, y su archirrival, el Real Madrid, al que ya derrotó 3-0 en liga.

Y el domingo el Barça cierra la primera vuelta en el campo de la Real Sociedad, la que tratará de cerrar manteniendo la ventaja de nueve puntos sobre el escolta Atlético de Madrid.

Messi está atravesando un momento dulce y su nueva sociedad con Jordi Alba lo mantiene en lo alto de la tabla de goleadores y como favorito para ganar su sexto Balón de Oro.

La llegada de estos jugadores fortalece a la liga española, hasta hoy la mejor del mundo, y le da a los aficionados culé un enorme optimismo despues de un año para el olvido.

El Barcelona tiene equipo para ganarlo todo, pero eso no significa que lo gane, los partidos hay que jugarlos y la euforia puede ser su mejor enemigo.