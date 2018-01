Tras la tempestad el mal tiempo, por Zidane y el Real Madrid

De nada valió la charla del entrenador, ni las conjuras, ni los compromisos, ni siquiera la actitud de los jugadores. El Real Madrid volvió a peder en su estadio y después de eso, si ganar la liga española era casi imposible ahora sobra el “casi”.

El Madrid se le ha olvidado marcar goles y eso lo está pagando. Ningún equipo le regala un hoy un palmo y las pocas veces que encuentra una rendija tira el balón por fuera. Sus delanteros no están atinados de cara al gol, ni sus medios, ni sus defensas. La flor se marchitó.

No pienso que está jugando mal, sino que su ritmo es muy lento y su juego muy predecible. Ahora ha pasado de ser el equipo que hacía las mejores contras a ser el equipo que le hacen las mejores contras.

Cristiano no anda fino y el equipo lo siente. Se ha comprobado que no es culpa de Benzema, que Bale no es el salvador. Cómo va a ganar con esta delantera no encara nunca, que no se le va a nadie y que pisa el área cuando ya todos están dentro.

El Madrid está dominando los partidos, pero ya no le mete miedo a nadie. Al rival le bastra con acumular hombres alrededor del área y esperar a que la frustración se apodere de ellos, a que los defensas abandonen sus trincheras, para entonces lanzarle el zarpazo mortal. Es simple.

El pecado de Zidane es su terquedad. Aspira a que este mismo grupo repita la dosis ganadora una y otra vez y olvida que así el chiste pierde la gracia.

Los jugadores necesitan competencia interna y este once ideal de Zizou no la tiene, es un once aburguesado.

La portería parece ser cosa de K. Keylor no están entre los mejores del mundo en su puesto y para ser mejor necesita que venga otro portero. Kepa, y no Kiko, era la solución, pero el entrenador frenó su incorporación.

Varane antes tenía a Pepe. Hoy con Vallejo y Nacho se siente titular seguro y se ha estancado; al igual que Carvajal sin Danilo. Hay que traer otro central y a Álvaro Odriozola de la Real como lateral. Además de que Marcelo alterne más con Theo y que ramos regrese ya.

El medio campo está bien cubierto, pero ZZ tiene que darle más minutos a Kovacic, Ascencio y Ceballos. Modric, Kroos y Casemiro volverán a jugar juntos cuando se lo ganen.

Isco creció cuando se tuvo que ganar el puesto, pero ahora ha bajado, ni mete goles, ni da pases a goles. Jugar bonito no basta y hay que exigirle ser más efectivo. Con el regreso de Bale y Benzema tendrá que ponerse las pilas.

Cristiano tiene que dejar un poco el gimnasio y recuperar su zona de confort. Le sobran ganas y le falta puntería.

Tres cosas me llaman la atención en este Madrid. Una es los centros, otra la velocidad de juego y la tercera es la ausencia de una zona de distracción que desordene al rival y lo saque su zona defensiva. Le recomiendo que lean “Fútbol sin trampa” de Menotti con Cappa.

Ahora los jugadores del Madrid “centran por centrar”, como decía Camacho, sobre todo los laterales. No a la cabeza del compañero sino al bulto y eso es de nivel elemental.

Ahora las contras del Madrid son a “ralenti”, tanto que hasta una flecha como Asencio se ha contagiado.

Benzema no corre, Cristiano corre menos que Juanfran, Bale tiene miedo correr, Kroos como no es lo suyo ni lo intenta, Marcelo cree que le basta con estar dando vueltas, de Isco ni hablo, Casemiro juega “pa’ tra” y así, sin sorpresa, es muy difícil.

Solo hacen el intento Kovacic, los Luckas (Vázquez y Modric) y Carvajal, pero como no tienen acompañamiento.

Y claro que necesita un Harry Kane que meta goles, pero también un par de ellos que se la entreguen a toda velocidad.

Mi próximo once sería: Keylor (por que no tengo otro), Carvajal, Varane, Ramos, Theo, Modric, Kovacic, Asencio, Vázquez, Cristiano y Bale.

El siguiente Keylor, Achraf, Vallejo, Ramos, Marcelo, Ceballos, Casemiro, Kroos, Isco, Cristiano, Bale o Benzema.

Y seguir así, sin repetir equipo titular, para que nadie se sienta dueño del puesto. Ahora para el Madrid la liga la puede jugar cualquiera, lo importante es la Champions y para eliminar al PSG necesitará a alguno de estos chicos en su alineación.

Este sábado los dioses del futbol estaban llorando viendo al Madrid, sus lágrimas cayeron sobre Zidane, pero ya ha tocado fondo y ahora solo le queda subir.