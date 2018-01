Al Heat le dan a probar su propia medicina en Brooklyn

En el deporte hay una máxima los puntos que no haces te lo hacen. Y eso le pasó al Heat este miércoles en su vista al Barclays Center en Brooklyn.

Los jugadores del equipo de Miami se la prometían felices después de dominar el juego durante la primera mitad, pero en el tercero, después de estar ganado por 16 puntos, se confiaron y esa pena fue su condena.

Los Nets con una corrida de 14-0 se acercaron a dos al final del tercero para luego terminar llevándose el triunfo 101-95 ante la desesperación de los hombres del Heat, que esta vez no encontraron el modo de cerrar el partido.

Y es que a falta de dos minutos el juego estaba empatado a 91, pero la defensa de Miami le abrió las puertas de la pintura a Brooklyn para que anotara seis puntos consecutivos, aprovechando además el colapso final de la ofensiva del quinteto de la Capital del Sol.

Esta temporada el equipo de Miami se ha caracterizado por sus remontadas y sus grandes cierres; pero, este viernes en Brooklyn, al Heat le dieron a probar su propia medicina.

De este modo el conjunto de Brooklyn consigue su segunda victoria ante el Heat (26-19), que de este modo se aleja de la tercera plaza, ocupada por los Cavaliers (27-17), y ve ahora como el quinto, los Wizards (25-20), se le ponen a tan solo un juego.

El delito de Miami fue fallar tantas canastas fáciles, además de los libres (18-25), más en una noche donde no estuvieron especialmente acertados con los triples (7-22). Pero el Heat no debe mirar las estadísticas sino, lo que le faltó hacer para que no le remontaran el juego.

Hassan Whiteside con su defensa al final estropeó su gran faena con otro doble-dobles de 22 puntos y 13 rebotes, más cuatro tapones. Al igual que Wayne Ellington que no pudo cerrar su actuación de 10 puntos al fallar dos canastas fáciles a la hora de la verdad.

Goran Dragic se marchó triste, a pesar de sus 17 puntos, al igual que Josh Richardson y Kelly Olynyk, ambos con 12, porque el juego se le escapó entre sus dedos.

DeMarre Carroll fue sin duda el mayor responsable del triunfo de Brooklyn con 26 puntos, seis consecutivos a la mitad del último cuarto que a la postre resultaron clave. Le ayudaron los 15 de Spencer Dinwiddie, y los 12 que marcaron respectivamente los suplentes Caris LeVert y Joe Harris.

El Heat ganó la primera mitad por 10 de ventaja (53-43) después de ganar los dos primeros cuartos 24-21 y 29-22. Pero inexplicablemente en la segunda se vino habajo anotando apenas 42 puntos y permitiendo 58, tras perder el tercero 24-16 y el cuarto 34-26.

Cierto que los árbitros lo llevaron recio para a los Nets había que aplastarlos cuando la ventaja llegó a ser de 18 puntos y ese fue su gran error.

Sin embargo Miami no tendrá tiempo para pensar en ello porque este sábado 7 p.m. juega (7 p.m.) en Charlotte en busca de enderezar la gira que de momento está 1-2 en su contra.