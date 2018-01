Whiteside muestra que es clave para el Heat

Después de que Hassan Whiteside regresó de su lesión de rodilla no pocos comenzaron a pedir un intercambio por el centro, viendo la gran proyección del novato Bam Adebayo.

Por suerte, el presidente del Heat (26-19) sabe de basquetbol e hizo oídos sordos de las voces que clamaban el cambio.

El centro está teniendo su mejor campaña a la ofensiva con 14.6 puntos, aunque ha mermado un poco en rebotes con un 11.7 y en bloqueos con 2.0 por juego, pese a haberse perdido 18 juegos por un hematoma en la rodilla izquierda.

Whiteside después de unos de días de adaptación está recuperando su nivel, el mismo que lo coloca entre los mejores centros de la NBA y una pieza imprescindible para el éxito de Miami.

En tanto Adebayo continúa su proceso de crecimiento, tratando de corregir los errores normales que se cometen cuando se inicia el tortuoso camino de la NBA.

Este viernes el centro del Heat por muy poco no repitió la actuación del miércoles en el triunfo 106-101 ante los Bucks, (con 27 puntos, 14 rebotes y seis tapones), al terminar con 22, 13 y cuatro en la dura derrota ante los Nets 101-95 en Brooklyn.

“El equipo me estaba encontrando en los lugares correctos”, dijo Whiteside. “Cuando vienen a hacerme doble marca, trato de devolverle la bola y volver a obtener la mejor posición”.

Whiteside respondió al reto que el miércoles le lanzó su entrenador Erik Spoelstra: “Gran trabajo Hombre Grande, a ver si el viernes lo haces de nuevo”.

Whiteside estuvo inmenso debajo de aro en ambos lados de la cancha, con grandes clavadas para así anotar por primera vez en la presente temporada más de 20 puntos en dos juegos consecutivos.

Además el centro de Miami ha conseguido seis dobles-dobles en sus últimos siete partidos, ayudando al Heat a conseguir cinco triunfos. Aunque a Spo esto no le convence.

“En realidad, no me importan sus dobles-dobles. No tiene nada que ver con eso y a veces ese medidor confunde”, indicó Spoelstra. “Todo tiene que ver con hacer jugadas ganadoras y tener un impacto para ayudar a ganar. Cuando tienes a Hassan jugando así, los muchachos sienten que ellos pueden ganarle a cualquiera”.

Ante los Bulls no anotó doble-doble, se vio fuera de distancia y el Heat perdió. Luego, el viernes, el equipo de Miami desperdició una ventaja de 16 puntos ante los Nets en el tercer cuarto, para terminar perdiendo inexplicablemente por seis puntos.

“Cuando estás arriba por 16 en el tercer cuarto, no se debería permitir que te remonten”, comentó Hassan. “Ahí, jugando con ventaja, tenemos que hacer un mejor trabajo”.

Aprovechar al máximo a Whiteside sigue siendo una asignatura pendiente del Heat. Mejorar en concentración y esfuerzo es la tarea que le falta por hacer al centro.

Whiteside, desde que perdió 13 partidos seguidos, ha jugado 10 encuentros, pero en cinco curiosamente Spoelstra no lo ha puesto en el último cuarto.

"Depende de lo que quiera el entrenador Spo", dijo Whiteside. “Es la alineación con la que prefiere jugar y que él cree que nos hará ganar”.

Ante los Bulls no salió y ante los Nets, Spoelstra lo sacó en los minutos finales después que los Nets se fueron arriba por una desatención suya que permitió una canasta.

El Heat además de Adebayo tiene a Kelly Olynyk para jugar como centro y aunque su defensa no es férrea como la de Whiteside el entrenador Spoelstra muchas veces confía en él para cerrar los partidos junto a James Johnson.

La mayoría de las veces le ha salido bien, pero en otras necesita a Whiteside.