El Heat hace el ridículo ante el peor equipo de la liga

Será por los colores del uniforme de Miami Vice, pero el Heat en esta noche de jueves pareció otro en el American Airlines Arena.

Se la prometía fácil al tener que jugar en casa contra el peor equipo del Oeste, pero demostró una vez más su desorden bipolar y el miedo a las alturas ya que de ganar empataba con los Cavaliers en el tercer lugar de Este.

Parecía que, tras un arranque de 11-0 en el último cuarto, finalmente se llevaría el gato al agua, después de estar peleando de tú a tú durante todo el encuentro, pero se confió y permitió que los Kings se le acercaran a un punto, y falta de tres segundos le voltearan el marcador, para terminar así robándose de Miami un espectacular triunfo 89-88.

No se pierda ninguna historia local. Inscribase para obtener acceso digital ilimitado a nuestro sitio web, aplicaciones moviles y el periodico digital. Suscribase ahora

"Tenemos que aprender de esto, tal como nos sentimos esta noche", dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra tras la derrota. "Mejoraremos, no podemos tomar nuestra ejecución por buena".

Los errores y la falta de actitud condenaron al quinteto de la Capital del Sol, que ofreció ante Sacramento su peor cara. Este juego se perdió al final, pero estaba condenado desde el principio.

El momento clave fiue cuando el Heat ganaba 88-85, tras dos tiros libres de Goran Dragic, el mejor del Heat con 23 puntos, pero a falta de un minuto anotó una importante canasta Zach Randolph (10 puntos y 10 rebotes).

Tras un par de intentos fallidos el Heat tomó el balón, pero una falta tonta a la ofensiva de Hassan Whiteside (8 y 13) faltando 21 segundos le dio la bola a los Kings.

Bogdan Bogdanovic (11) falló su disparo, pero De’Aaron Fox (14 puntos) tomó el rebote ofensivo por encima de Dragic y la clavó espectacularmente a falta de tres segundos, para sacar así el juego del congelador.

Sí, del congelador, porque así se quedaron los jugadores del Heat en la penúltima jugada, y en la última, con Richardson tirando en vez de penetrar.

"Pienso que no nos mereciamos gabnar este partido, especialmente la primera unidad, no fuimos nosotros mismos< declaró Dragic. "Fue todo, energía, ejecución. "le dije a mis companeros "esta fue mi falta, en la ultima jugada yo debi estar fuera de la zona, no lo hice y me culpo de la derrota'".

De nada valieron los seis triples de Wayne Ellington, quien terminó con 20 puntos, ni los 11 de Justise Winslow, ni los 10 de Kelly Olynyk. El resto del equipo fue un desastre a la ofensiva (37.8%), los otros cuatro titulares del Heat sumaron 18 puntos y lo peor es que no supieron cerrar.

"Tenemos que aprender de este juego, ver el video y mejorar", indicó Ellington. "Nosotros somos un mejor equipo que lo que mostramos, pero tenemos que ser más consistentes, no importa el equipo que esté enfrente de nosotros".

Por Sacramento Buddy Hield fue el mejor con 24 puntos.

Juego

La primera mitad, en la que ningún equipo sacó más de cuatro puntos de ventaja, no fue buena para el Heat por su mala puntería (40%) ante unos Kings se apoyaron en los 15 puntos de Hield, y si no sacaron ventaja fue por los tres triples de Ellington y los 16 cartones de Dragic.

Un pobre ataque fue el inicio de Miami Vice (35% en tiros) con nueve puntos de Dragic, dos triples de Ellington y una canasta de James Johnson, y los Kings con muy poco se llevaron el primer cuarto 19-17.

El Heat ganó el segundo 20-18, después de un largo intercambio (más bien de fallos) en la punta, pero apenas le alcanzó para irse al descanso con el marcador igualado 47-47.

El tercero fue por los pelos para el Heat 25-24, después de estar perdiendo por siete, gracias a ocho de Olynyk y los mismos protagonistas para así terminar arriba 72-71.

Ellington llegaba a 20 con su sexto triple al inicio del último cuarto y así encendía al Heat con un rally de 11-0 con el despertar de Whiteside, pero luego los Kings se pusieron fuertes y con una corrida de 8-1 se metió en el juego, la reacción de Miami no llegó y se le esfumó la victoria.

A Miami solo le queda levantarse de esta dura derrota y aprender la lección. Juegos como estos deciden toda una temporada, de nada vale ganarle a los Celtics si en tu casa no puedes vencer a uno de los peores equipos de la NBA.