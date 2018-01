El Heat sale con la escoba dispuesto a barrer a los Hornets

El Heat (27-21) perdió este jueves un partido que debió ganar y ahora tiene que encausar ese dolor para convertirlo en energía, porque precisamente energía es lo que necesitará este sábado cuando enfrente (7:30 p.m. TV: SUN. Radio: 710 AM y 1140 AM) a los Hornets en el American Airlines Arena.

A pesar de la inesperada derrota el equipo de Miami continúa en la cuarta plaza, aunque se aleja de las aspiraciones para asaltar la tercera, ocupada actualmente por los Cavaliers.

El Heat volvió a confiarse ante un equipo de la parte baja de la tabla y terminó pagándolo. Por lo que el entrenador Erik Spoelstra tiene que encontrar el modo de que le equipo no afloje cuando tiene una buena ventaja y sobre todo que vuelva a cerrar bien los juegos.

En el último cuarto faltando 6:33 Miami consiguió una diferencia de 12 puntos, la más larga en el juego, pero a partir de entonces no aseguró el balón y tomó varios tiros a la ligera, dilapidando así la ventaja. Se espera que esto se corrija para el juego ante Charlotte.

Goran Dragic regresó en buena forma de su lesión de rodilla, tanto que fue el mejor del Heat con 23 puntos, pero parece que no le quedó muy bien el uniforme de Miami Vice al resto del quinteto titular, porque entre todos apenas sumaron 18 puntos.

La segunda unidad liderada por Wayne Ellington con 20 puntos (6 triples) saco la cara en causa perdida.

Hassan Whiteside terminó con ocho puntos y trece rebotes, pero en los primeros tres cuartos apenas tenía dos puntos y eso es inadmisible, no solo por su parte, sino por el resto del equipo que no consigue asistirle. El centro abandonó el juego tras su costosa sexta falta.

"No sé lo que hice. Configuré una gran pantalla. Los entrenadores lo revisaron y me dijeron que fue una gran pantalla. Así es como me enseñaron”, indicó el centro. “Es gracioso tocas a un chico y se cae. Vamos, hombre, no puedes cantar eso al final del juego. No fue una pantalla ilegal".

Tal vez por eso el entrenador le tiró la toalla al finalizar el partido.

“Comenzó a hacer buenas cosas defensivamente, ciertamente en el cuarto parcial,” dijo Spoelstra. “Estuvo más activo en la pintura donde tuvo algunas oportunidades”.

Dragic también justificó a Hassan, sabe que el equipo lo necesita y por eso espera más de él en el futuro.

“La temporada es larga, hay muchos juegos y a veces uno tiene una de esas noches”, comentó el Dragón. “Mañana es un nuevo día y esperamos que se recupere y juegue bien. Pero no solo él, todo el equipo”.

Los Hornets (19-27), tras caer con los Pelicans, enfrentaba el viernes a los Hawks, por lo que ante el Heat jugará en noches consecutivas.

Después de ganar los tres primeros Miami saldrá con la escoba en la mano en este cuarto y último juego contra Charlotte.