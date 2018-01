El comisionado de la NBA hace añicos el sueño de Dragic

El armador del Heat Goran Dragic esperaba este martes cumplir su sueño de participar en el Juego de las Estrellas, después que uno de los participantes, el armador de los Wizards John Wall, se lesionara una rodilla.

Pero horas después su sueño fue hecho añicos por el comisionado de la NBA Adam Silver, quien eligió finalmente al centro de Detroit Andre Drummond para el encuentro estelar, el próximo 18 de febrero, a pesar de que los Pistons se encuentran en el noveno puesto, fuera de la zona de playoffs.

Miami es el único equipo de los clasificados provisionalmente para la postemporada que no tiene un representante en el All Star, aunque no todo esta perdido.

De pronto el daño podría ser reparado, después de conocerse que en horas de la noche del mismo martes el estelar jugador de los Cavaliers Kevin Love se rompió la mano izquierda y estará fuera de las canchas cerca de dos meses. Por lo que las puertas se han vuelto a abrir para que Dragic sea escogido definitivamente por Silver.

Drummond promedia de 14.7 puntos y 15.1 rebotes, mientras que Dragic hacer 17.0 puntos, 4.1 rebotes y 4.8 asistencias por juego, además de jugar una gran defensa, manejarlos tiempos del su equipo y ser clave en los momentos importantes para alcanzar la victoria, un liderazgo que está muy lejos del bueno de Drummond.

Pero no hay que por bien o venga, y si finalmente no lo llaman tal vez sea lo mejor para un hombre que apenas descansó este verano, batallando sin parar hasta conseguir con su natal Eslovenia el título del pasado Eurobasquet.

Por ahora Dragic solo estará concentrado en ganar con el Heat (29-21) el juego de este miércoles en Cleveland (7:30p.m. TV: SUN, Radio 710 AM, 1140 AM) ante el equipo de LeBron James, quien todavía pudiera ser capitán. Los Cavs (29-19) tendran que cambiron su alineacion tras la baja de Love.

El quinteto de la Capital del Sol está a solo un juego de los Cavaliers y de salir airoso empataría en el tercer puesto de la Conferencia Este. Ambos quintetos llegan recuperados, después de ganar los últimos partidos y, como siempre, existe una enorme expectación por ver a LeBron y Dwyane Wade ante su antiguo equipo.

El armador de Washington, Wall, después de una resonancia magnética de el lunes, decidió someterse a una artroscopía para reparar los tejidos en su rodilla izquierda este miércoles, lo cual lo mantendrá fuera de las canchas al menos por dos meses, lo cual no es para nada una buena noticia para Washington (27-22), que sin su estrella bien pudiera perder la sexta plaza y quedarse fuera de los playoffs.

Se pensó que Dragic competiría contra Kemba Walker (Hornets) y Ben Simmons (Sixers) para ir por Wall; pero Silver, quien tiene la exclusividad para elegir los reemplazos del Juego de Estrellas, nombró a un centro en vez de un armador tal vez para compenzar su eleccion anterior den la que llamó al delantero Paul George tras la lesión del centro DeMarcus Cousins.

Silver no tuvo en cuenta el lugar que ocupa el Heat ni el enorme aporte de Dragic y de un plumazo le ha privado, a menos que rectifique y lo elija por Love, de ser el primer jugador del actual roster de Miami en ir a un juego estelar.

Lo bueno es que Dragic está por encima de eso y solo le preocupa el importante juego ante los Cavs , que aunque es fuera de casa, bien podría mostrar la madera con que está hecho este Heat.