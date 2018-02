El Heat se refuerza con un arma nueva que trae Dwyane Wade

Motivación. Ese es el principal impacto que ha tenido la llegada de Dwyane Wade al Heat, un equipo que siempre respiró profundo cuando tuvo entre sus filas al jugador más emblemático de la franquicia.

Wade, quien fue cambiado el jueves por los Cavaliers por una elección de segunda ronda del Draft, debutó con Miami un día después y el resultado no pudo ser más esperanzador: una victoria ante los Bucks y un freno a la racha de cinco derrotas.

“Estilo, eso es lo que Dwyane Wade trae a este grupo’’, expresó el entrenador Erik Spoelstra.

“Su categoría como jugador lleva a todos los demás integrantes del equipo a un nivel superior, solo con su presencia. El viernes me sentí diferente al ver que volvía con nosotros pero verlo este lunes de regreso en el entrenamiento, integrándose con tanta normalidad con los muchachos, me parecía que era la misma rutina que teníamos hace dos años’’.

Y es que Wade volvió a la misma cancha de prácticas en la que pasó sus primeras 13 temporadas en la liga, un lugar donde siempre entregó su cuota de sacrificio al máximo y que luego le otorgó como recompensa sus tres títulos de la NBA.

“Definitivamente se siente bien estar aquí’’, comentó Wade.

“Yo estaba hablando con Alonzo Mounring sobre eso, de lo bien que me siento porque este es el entorno en el que crecí. Me siento cómodo. Incluso estoy haciendo tiros libres aquí que antes no lo hacía’’.

Wade realizó la práctica completa con el equipo el lunes y luego partió para Toronto donde el Heat enfrentará a los Raptors (39-16), líder de la Conferencia del Este, en el segundo juego de una serie de tres. Miami (30-26) ganó el primero por la mínima 90-89 el 5 de enero en la ciudad canadiense, un encuentro marcado por los altercados entre James Johnson y Serge Ibaka y Goran Dragic con DeMar DeRozan.

“Ahora mismo estoy tratando de volver a estar cómodo y acostumbrarme al equipo’’, comentó Wade. “Me encanta la forma como juegan y el estilo divertido que tienen para jugar.

El Heat llega con un descanso de tres días y sus rivales vienen de vencer a los Hornets en Charlotte. Con este triunfo, los Raptors estiraron su seguidilla de victorias a cinco y alcanzaron su séptima sonrisa en sus últimos ocho desafíos.

La gira del Heat continuará el miércoles en Filadelfia para luego dar paso al receso por el Juego de las Estrellas.