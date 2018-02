Después de Wade, ¿Vendrá LeBron a Miami?

No es soñar, ni el deseo de poder contar con sus servicios, o una opción más. La llegada de LeBron James a Miami podría estar más cerca que en el 2010 cuando vino a formar el Big Three más famoso de la NBA.

Sus posibilidades de quedarse la próxima temporada en Cleveland son mínimas a pesar de haber resurgido con la savia joven que le han traído. Su divorcio con los directivos de los Cavaliers es total y su equipo aunque se vuelva a poner la capa de Superman no debe llegar muy lejos en la postemporada.

Sus opciones de ir a los Warriors son casi nulas, a los Spurs complejas y a cualquier equipo de Los Ángeles o a Houston parece cada vez menos probables.

La opción del Heat es la más viable. En Miami ganó sus primeros anillos, en Miami hay una organización Clase A, con un dueño intachable como Micky Arison, un presidente que sabe un mundo como Pat Riley y un buen entrenador como Erik Spoelstra, en Miami está su amigo Wade y Miami tiene un equipo que con él puede llegar a discutir el título.

El gran recibimiento brindado a Wade es un claro mensaje de que a pesar de todo también sería bienvenido. LeBron ya cumplió con darle un anillo a Cleveland y puede volver a luchar por otros tres en el lugar donde alcanzó el mayor éxito.

Incluso la llegada de su amigo podría ser el Caballo de Troya y dónde él pudiera emerger, después de que casi se alegrara de haberle abandonado en Cleveland.

Para LeBron no existe una mayor conexión con otro jugador que no sea Wade y ni otra ciudad como Miami, tanto que si viene a South Miami no hay ningún trauma.

No es la primera vez que hablamos del tema y mucho me temo que tampoco será la última. No está escrito en piedra que vendrá a Miami, pero seguro que el Heat estará entre sus tres favoritos.

Ahora otros medios y varios analistas están también valorando esa posibilidad, después de que la llegada de D-Wade haya virado los focos a la Capital del Sol.

Queda por ver si Riley está dispuesto a abirle un hueco, y su amigo puedeser la llave.

Wade dice que no va a hacer nada para traerlo, ni falta hace, ya todo está hablado y muy probablemente la decisión está tomada. Por un momento, ¿Se imaginan a LeBron en Miami?