Miamil Heat se desquita con una soberana paliza

Este sábado el Heat no pareció un equipo que había jugado la noche anterior. Llegó de New Orleans con la sangre en el ojo y los Grizzlies pagaron los platos rotos en el primero de los cincos partidos consecutivos que jugará en el American Airlines Arena.

El equipo de Miami dominó el encuentro de principio a fin y terminó dándole una soberana paliza a Memphis con un contundente triunfo 115-89, y de este modo regresar a la senda del triunfo cuando más falta le hacía.

Importancia de la victoria

Con este resultado el Heat (31-29) se aferra a la octava plaza, en lo que espera que sea el principio de una remontada en la tabla. Ahora aventaja a los Pistons (9no) en dos juegos y esta a dos y medio de los Sixers (7mo).

Miami jugó con cierto sentido de urgencia que se tradujo en energía, la cual se convirtió al final en 26 puntos de ventaja en su casa, sumayor margen en esta temporada.

Esta victoria llena de moral al equipo para los cuatro próximos encuentros. El siguiente este martes ante los Sixers, su inmediato rival, en un partido con olor a revancha.

La clave

El equipo de la Capital del Sol jugó un gran partido en ambos lados de la cancha (defensa y ataque), siendo superior en todos los aspectos de juego desde el mismo salto inicial hasta que sonó la chicharrra final.

No hay dudas de que Memphis es hoy un equipo en franco declive (9 derrotas al hilo), mucho más si no juegan Marc Gasol (descanso), Chandle Parsons (rodilla), Tyreke Evans (costilla), ni Mike Conley (talón), sus mejores hombres; pero no por ello hay que restarle méritos al triunfo de Miami, ya se sabe que en la NBA no hay excusas.

Los mejores

Tyler Johnson fue el mejor del Heat con 23 puntos, gracias a su agresividad acostumbrado a jugar partidos que no se han definido hasta el final.

"Hemos estado en tantos partidos cerrados", declaró Johnson, "Así que creo que es bueno poder finalmente poder respirar un poco".

Le seguieron Justise Winslow con17, Josh Richardson y Wayne Ellington con 15, Bam Adebayo con 13 y Hassan Whiteside con12.

Goran Dragic y Dwyane Wade, a pesar de que terminaron con seis puntos, fueron los artífices de la victoria.

"Da un poco de alivio después de que los últimos 17 juegos hayan sidotan cerrados ", dijo Dragic. "Finalmente armamos un gran juego con 20 puntos de diferencia yasí comenzamos bien la estadía. Esperemos que continuemos así".

Por los Grizzlies destacaron Andrew Harrison con 17 puntos, Deyonta Davis con 14 y JaMychal Green con 10 y 11 rebotes.

Juego

Al descanso Tyler ya había anotado 14 puntos, Justise 13 y así el Heat se llevó la primera mitad 60-52 tras ganar los dos cuartos.

El primero 34-31 fue más reñido y con mucho ataque. El segundo más competido con más defensa 26-21, aunque Miami llegar a estar arriba por 11 puntos de ventaja.

El tercero fue decisivo con un 32-18. El Heat se encendió y poco a poco fue ampliando la ventaja a más de 20 puntos sentenciando el encuentro al terminar el parcial con un 92-70.

De este modo el último cuarto fue de puro trámite permitiendo que entraran los menos habituales para llevarse también este parcial 23-19.