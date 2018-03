El Heat le da una lección a su rival y se acomoda en mejor posición en ruta a los playoffs

Este lunes el Heat se lo tomó tan en serio eso de que en la NBA no hay enemigo pequeño, que por poco saca a los Suns fuera del American Airlines Arena.

Lo que si sacó el equipo de Miami fue su aplanadora y jugando con gran energía de principio a fin le pasó por encima 125-103 el quinteto de Phoenix para de este modo conseguir una importante victoria.

Tanto que con este triunfo se aupó al séptimo puesto de la Conferencia Este al falta de 18 juegos aprovechando la derrota de los Bucks a mano de los Pacers.

Clave

El quinteto de la Capital del Sol le dio una lección de basquetbol a su rival pues hizo muy bien su trabajo, manteniéndose en su juego y apretando cuando la ocasión lo requería, siendo superior en casi todas las estadísticas con un 51.1 por ciento en tiros de campo (33.3% en triples) y 51 a 40 en rebotes.

La última vez que los Suns empataron el juego fue a inicio del segundo cuarto, a partir de entonces el Heat fue ampliando su ventaja, que llegó a ser de 28 puntos poco después de la mitad del cuarto parcial, para así conseguir su cuarto triunfo en cinco encuentros en casa.

“Nuestro enfoque hoy fue bueno. No es que no lo fuera antes en los otros juegos, pero si no miras nombres, récords o contexto no puede haber nada mejor que este 4-1 en casa”, dijo el entrenador del Heat Erik Spoelstra. “Eso todavía es bueno, nos ocupanos de nuestro negocio esta noche”.

Los mejores

Hassan Whiteside anotó en el tercero 15 de sus 24 puntos para darle un fuerte impulso a Miami, redondeando su actuación con 14 rebotes, tres tapones y dos asistencias.

Goran Dragic anotó 13 de sus 17 puntos en la primera mitad, siendo la bujía del equipo y el que maneja su juego aunque solo aparezcan cinco asistencias.

“Es realmente importante cerrar estos juegos en casa y el sentimiento es grande, pero necesitamos ser honestos y ellos no corrieron del todo esta noche”, comentó Dragic. “Ellos estaban cansados. Nosotros defendimos bien y ofensivamente conseguimos cosas. Básicamente fue un juego perfecto para nosotros”.

Kelly Olynyk explotó en la segunda parte con 11 de sus 15 puntos y ocho asistencias, convirtiéndose en factor para inclinar definitivamente la balanza.

Y hasta cuatro jugadores de Miami terminaron con 12 puntos: Dwyane Wade, Justise Winslow, Josh Richardson y Luke Babbitt (todos en la primera mitad). Winslow además consiguió ocho rebotes y junto a Rodney McGruder (6 puntos) fueron los pulmones del equipo.

Por Phoenix los destacados fueron Devin Booker con 31 puntos, TJ Warren con 19 y Marquese Chriss con 12.

Juego

La primera mitad terminó favorable a Miami 61-48 tras ganar los dos primeros cuartos de forma muy diferente.

En el primero el Heat se impuso 30-27 apoyándose en cuatro triples de Babbitt que superaron los 10 puntos de Booker. Los Suns, con una corrida de 7-0 al final, evitaron una mayor ventaja.

Pero en el segundo Miami puso otra marcha, anotando casi lo mismo, apoyándose en Dragic y Richardson, pero defendiendo mucho mejor para así ganar 31-21 e irse a descansar con un cómodo colchón de 13 puntos.

Segunda mitad.

El Heat de la mano deWhiteside (15 puntos) empató el tercero 32-32. Ocurrió que, al igual que en el primero, después de estar ganando por 20 puntos (88-68) volvió a aflojar y los Suns al final borraron siete de ventaja y así Miami terminó arriba 93-80.

En el último cuarto, y con 8:44 minutos por jugar, la segunda unidad del Heat, liderada por Olylyk, consiguió por fin superar la barrera de los 20 puntos de ventaja (104-83). Por ahí se mantuvieron un buen rato hasta que Miami se acercó a los 30 de diferencia y los Suns sacaron la bandera blanca. De este modo los menos habituales de ambos bandos, incluyendo Bam Adebayo, terminaron el cuarto 32-23 favorable a los locales.

Lo que viene

Este martes el Heat defiende su puesto en su visita a los Wizards, cuartos con 36-28. Imperdible.

“Tenemos una buena oportunidad mañana [martes] en la noche”, concluyó Spoelstra.